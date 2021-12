Hansa-Chef schockiert über Antisemitismus-Vorwurf Stand: 03.12.2021 06:28 Uhr Die Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus kritisiert Hansa-Chef Marien: Er soll den Terror der NS-Zeit verharmlost haben. Der Vorstandsvorsitzende wies diese Kritik umgehend zurück.

Hansa Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien weist Antisemitismus-Vorwürfe in Zusammenhang mit 2G- und 3G-Regeln im Stadion zurück. Die Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus Mecklenburg-Vorpommern (DIA.MV) hatte ihn scharf kritisiert.

Weitere Informationen Nur 1.000 Zuschauer: Marien kritisiert Politik - Hansa verschenkt Tickets Fußball-Zweitligist Hansa Rostock kritisiert die Begrenzung von 1.000 Besuchern im Ostseestadion. MV-Gesundheitsministerin Drese weist die Vorwürfe zurück. mehr

Die "Ostsee-Zeitung" hatte den Chef des Fußball-Zweitligisten in einem Interview vom 26.11 mit den Worten zitiert: "Wenn eine Markierung auf dem Ticket steht, ein T für getestet, ein G für geimpft, dann sind wir auch nicht weit davon entfernt, ketzerisch gesagt, dass wir bald irgendwelche Armbinden tragen, wo drauf steht, welchen Status wir haben." Marien hätte mit der Aussage "den antisemitischen Terror der NS-Zeit implizit verharmlost", so der Vorwurf der Dokumentations- und Informationsstelle Antisemitismus.

Marien kritisiert Vorgehen der DIA.MV

Robert Marien zeigte sich schockiert und empört: "Eine solche Denkweise entspricht nicht einmal im Ansatz meiner persönlichen politischen Einstellung", so der Vorstandsvorsitzende. Er kritisierte seinerseits die DIA.MV: Es sei eher inakzeptabel, "dass Unterstellungen mit dieser Tragweite per Pressemitteilung verbreitet werden, ohne vorab das persönliche Gespräch mit mir zu suchen, in dem ich diese Fehlinterpretation sofort hätte richtig stellen können".

Weitere Informationen Corona-Ticker: Experten fordern "Kontaktbremse" auch für Geimpfte Mehrere Mediziner halten die jüngsten staatlichen Beschlüsse für unzureichend. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 03.12.2021 | 06:30 Uhr