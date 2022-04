Hannover erkämpft sich in Unterzahl gegen Düsseldorf einen Punkt Stand: 16.04.2022 15:23 Uhr Die Zweitliga-Fußballer von Hannover 96 haben am Sonnabend beim 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf mit einer starken Defensivleistung und trotz 75-minütiger Unterzahl einen Punkt erkämpft.

von Martin Schneider

Es war die Szene, die einer erfrischenden Partei die Richtungswendung gab: In der 16. Minute schlug Düsseldorf einen langen Ball in die Spitze. Hannovers Niklas Hult wollte als letzter Mann klären. Der Schwede schaute allerdings beim Blick Richtung des heranfliegenden Leders auch in die strahlende Sonne - und übersah Rouwen Hennings.

Hult foulte den Angreifer der Fortunen und flog folgerichtig mit Rot vom Platz. Danach verbarrikadierte sich 96 in der eigenen Hälfte und profitierte auch davon, dass den schwachen Gästen offensiv nichts einfiel.

"Ich kann der Mannschaft nur ein riesen Kompliment für ihren Einsatz machen." 96-Trainer Christoph Dabrowski

"Die Mannschaft hat brutal viel investiert. Den Punkt nehmen wir gerne mit", sagte Hannovers Trainer Christoph Dabrowski. Durch das ebenfalls torlose Remis zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel am 30. Spieltag halten die "Roten" den Vorsprung auf Relegationsplatz 16 bei sieben Punkten.

Gutem Beginn folgt die Rote Karte für 96

Es hatte alles so vielversprechend für die Gastgeber begonnen: Hannover knüpfte in den Anfangsminuten an die gute Leistung gegen Erzgebirge Aue an und hatte mehr Spielanteile und Chancen. Sebastian Kerk (6.) und Dominik Kaiser (12.) prüften Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier. Dann flog Hult - und die dezimierten "Roten" waren um Neuordnung bemüht. "Wir waren die ersten 15 Minuten gut im Spiel. Die Rote Karte war sehr bitter, aber wir wollten den Schwung aus der Anfangsphase mitnehmen, haben dann taktisch umgestellt. Und Düsseldorf hat keine Lösungen dagegen gefunden", sagte Sebastian Kerk nach der Partie.

Das gelang aufgrund erhöhter Laufbereitschaft und gutem Pressing. 96 hielt sich defensiv die in Überzahl spielenden Gäste vom Leib, brachte aber nach vorne selbst nicht mehr viel zu Stande. Die Partie verflachte, Chancen gab es bis auf den Schuss übers Tor von Fortunas Khaled Narey (27.) bis zum Halbzeitpfiff auf beiden Seiten keine mehr.

Hannover macht die Schotten dicht

Die 17.250 Zuschauer sahen auch im zweiten Durchgang fußballerische Schmalkost. Hannover bildete mit seinen zwei Viererketten einen Abwehrriegel, der Düsseldorf die Nerven raubte und erfolgreich vom Torerfolg abhielt. Die Gastgeber mussten sich ihre Kräfte einteilen, an Konter war nicht mehr zu denken.

Die "Roten" bestanden am Ende mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Charaktertest gegen Düsseldorf, die spielerisch eine sehr schwache Vorstellung ablieferten. In der Tabelle bleiben beide Teams Nachbarn: Hannover liegt als 14. nur einen Zähler hinter den Nordrhein-Westfalen, die vorerst auf Platz zwölf rangieren.

30.Spieltag, 16.04.2022 13:30 Uhr Hannover 96 0 F. Düsseldorf 0 Tore:

Hannover 96: Zieler - Mar. Franke, Börner, Krajnc - Stolze (46. Muroya), Ondoua, Kaiser (63. Ochs), Hult - Kerk (90.+2 Walbrecht) - Beier (89. Diemers), Weydandt

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann (87. Koutris), A. Hoffmann, de Wijs (82. Klarer), Gavory - Sobottka (67. Bozenik), Tanaka - Narey, Appelkamp (87. Prib), Iyoha (82. Pledl) - Hennings

Zuschauer: 17200



