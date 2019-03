Stand: 01.03.2019 09:40 Uhr

Hannover beim VfB: "Schulles" schöne Erinnerungen

Fußball-Bundesligist Hannover 96 kämpft gegen den Abstieg. Das aktuelle Szenario erinnert an die Saison 2015/2016, als die Niedersachsen ebenfalls den Trainer wechselten (insgesamt zweimal) und am Ende den Gang in die Zweite Liga antreten mussten. Kapitän der "Roten" war damals Christian Schulz. Der 35-Jährige fiebert momentan kräftig mit, natürlich auch beim Abstiegsduell der Hannoveraner beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr / im Livecenter bei NDR.de).

Fast genau vor drei Jahren hatte Christian "Schulle" Schulz einen seiner größten Auftritte im Trikot von Hannover 96. Am 27. Februar 2016 trat der damalige Tabellenletzte beim VfB Stuttgart an. Achtmal in Folge hatte das Team von Trainer Thomas Schaaf zuvor verloren, sendete aber an diesen Sonnabendnachmittag ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Mit 2:1 gewannen die "Roten" im Schwabenland - dank Kapitän Schulz. Der Defensivspieler wurde zum Torjäger, erzielte beide Treffer seiner Mannschaft. "Da haben wir gedacht, wir hätten den Drive geschafft, aber dann gab's drei Tage später wieder einen Nackenschlag. Davon konnten wir uns nicht mehr richtig erholen", erinnert sich Schulz im NDR Interview. Der "Nackenschlag" war eine 0:4-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg nur drei Tage später. "Wir konnten den Schwung nicht rübernehmen."

Christian Schulz tippt: Darum hält 96 die Klasse 01.03.2019 09:15 Uhr Vor drei Jahren stieg Christian Schulz mit Hannover 96 aus der Bundesliga ab. Warum das diesmal nicht passiert, rechnete der Ex-Kapitän dem NDR anhand des Restprogramms vor.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schulz: "In der Situation helfen nur Punkte"

Das Ende ist bekannt, Hannover stieg mit satten elf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz sang- und klanglos ab. Ganz so düster ist die aktuelle Situation zwar (noch) nicht, aber bei einer Niederlage an diesem 24. Spieltag würde der Abstand auf den Relegationsrang auf mindestens vier Punkte anwachsen. Auf diesem 16. Platz liegt momentan der VfB Stuttgart - und der ist, wie damals zur gleichen Jahreszeit, der Gegner. Für die verunsicherten Niedersachsen könnte eine Niederlage womöglich erneut ein entscheidender "Nackenschlag" sein. "In der Situation helfen nur Punkte. Das muss man klar und deutlich sagen", weiß Schulz, der den "Roten" nach dem Abstieg den Rücken kehrte. Nach zwei Jahren in Österreich bei Sturm Graz beendete der 35-Jährige seine Profi-Karriere und spielt seitdem wieder mit der "96" auf der Brust, für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord.

"Natürlich fiebere ich mit"

Weitere Informationen Hannovers Plus: Auch die anderen punkten nicht Magere 14 Punkte hat Hannover 96 auf dem Konto - und dennoch besteht eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Der aktuelle Abstiegskampf zählt zu den schwächsten der Bundesliga-Historie. mehr

Zwar nicht mit den Beinen, aber mit dem Herzen ist Schulz auch immer noch bei der ersten Mannschaft dabei, vor allem jetzt im aufreibenden Kampf um den Klassenerhalt. "Natürlich fiebere ich mit. Die Situation damals war genauso. Für den Kopf ist es sehr anstrengend, deswegen kann ich mitfühlen, was sie gerade durchmachen", sagt Schulz und weiß wohl auch nicht so richtig, an was für einen Strohhalm sich die Hannoveraner klammern könnten: "Ich glaube schon, dass in der Mannschaft noch ein Tick mehr Qualität steckt, als sie es gezeigt haben. Es ist immer schwer, in die Köpfe der Spieler reinzugucken. Aber wenn sie die Qualität abrufen, denke ich schon, dass sie die beste Mannschaft von den Vier da unten sind." Eine optimistische Aussage vor dem Hintergrund der größtenteils miserablen Leistungen und Ergebnissen in den vergangenen Wochen.

Positiver Eindruck von 96-Trainer Doll

Vielleicht zieht 96-Botschafter Schulz seine Hoffnung aber auch aus seinen Eindrücken von Trainer Thomas Doll, denn die sind "sehr positiv. Man sieht, dass er richtig mitlebt. Das kann man im Stadion immer gut verfolgen, da gibt er Vollgas. Ich hoffe, dass das auf die Mannschaft umspringt und sie die nötigen Punkte holen wird." Am besten schon am Sonntag in Stuttgart: "Das wird schon eine Nervenschlacht. Die Stuttgarter sind in einer ähnlichen Situation, haben zu Hause vielleicht noch einen Tick mehr Druck. Es wird auf gar keinen Fall ein Leckerbissen", sagt Ex-96-Kapitän Schulz, dessen Ergebnistipp für diese Partie leicht zu erraten ist: "2:1 für Hannover. Wie vor drei Jahren."

Mögliche Aufstellung Hannover 96





















Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.03.2019 | 22:50 Uhr