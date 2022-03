Hannover 96 wird Abstiegssorgen nicht los - 1:2 auf Schalke Stand: 19.03.2022 15:24 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sein Auswärtsspiel bei Schalke 04 unglücklich mit 1:2 (0:1) verloren. Es war die dritte Liga-Pleite in Folge für die "Roten".

von Martin Schneider

Hannover schlug sich vor über 50.000 lautstarken Zuschauern lange Zeit wacker und gestaltete die Partie ausgeglichen. Kurz vor der Pause (43.) kassierten die "Roten" durch das Tor von Schalkes Ko Itakura einen Nackenschlag, den Cedric Teuchert nach Wiederanpfiff kontern konnte (50.). Rodrigo Zalazar schoss Schalke dann zum Sieg (54.) und beschenkte seinen Trainer Mike Büskens an dessen 54. Geburtstag mit drei Punkten.

Während die Gelsenkirchener mit dem Sieg als Vierter und mit 47 Punkten auf der Habenseite an die Aufstiegsplätze und damit auch an den FC St. Pauli und Werder Bremen heranrücken, müssen die "Roten" weiter nach unten schauen. Hannover ist nach der dritten Niederlage in Folge 14. der Tabelle und nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Am 2. April empfangen die Hannoveraner dann Jahn Regensburg.

Hannover 96 hält lange gut mit

96 spielte in der ersten Halbzeit stark auf und gestaltete die Partie ausgeglichen. In der Offensive kombinierten die "Roten" bis zum Strafraum ansehnlich, ohne dabei Torgefahr zu entwicklen. Defensiv beschäftigte Ex-HSV-Torjäger Simon Terodde die Gäste, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. In der 43. Minute fiel dann die überraschende und schmeichelhafte Führung für die "Königsblauen": Erst lenkte 96-Keeper Ron-Robert Zieler einen Kopfball von Schalkes Zalazar an die Latte, Sekunden später traf Itakura nach der darauf folgenden Ecke zum 1:0.

Teuchert schlenzt ins lange Eck, Zalazar kontert

Nach Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse. Erst brachte Teuchert die Gäste zurück ins Spiel. Der 96-Stürmer drehte sich gegen seinen Ex-Club sehenswert im Strafraum und schlenzte den Ball zum 1:1 ins lange Eck (50.). Die Freude währte allerdings nur vier Minuten, dann traf Ex-St.-Paulianer Zalazar wuchtig aus spitzem Winkel zur erneuten Schalker Führung.

Schalke hatte ab dann die Oberhand auf dem Platz. Die "Königsblauen" ließen zahlreiche weitere Torchancen ungenutzt. Hannover gingen mit zunehmender Spielzeit die Kräfte aus, eine Aufholjagd hatten die "Roten" an diesem Sonnabend nicht mehr im Tank. Hektisch wurde es in der Nachspielzeit die Gäste ein Handspiel von Terodde gesehen hatten. Schiedsrichter Sascha Stegemann gab allerdings nicht Elfmeter Hannover, sondern Abstoß Schalke. So blieb es bei einer unglücklichen Niederlage für die Fußballer von der Leine, die einen Punkt verdient gehabt hätten.

27.Spieltag, 19.03.2022 13:30 Uhr FC Schalke 04 2 Hannover 96 1 Tore: 1 :0 Itakura (43.) 1: 1 Teuchert (50.) 2 :1 Zalazar Martinez (54.)

FC Schalke 04: Fraisl - Itakura, Thiaw, Lode (71. Matriciani) - Flick, Pálsson - Calhanoglu, Zalazar Martinez (80. Idrizi), Drexler (89. Salif Sané) - Terodde, Bülter (71. Pieringer)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Mar. Franke, Börner, Ochs (69. Maina) - Diemers (88. Hinterseer), Ondoua, Walbrecht (85. Stolze), Kerk (69. Beier), Teuchert - Weydandt

Zuschauer: 55152



