Hannover 96 unter Trainer Dabrowski: Mehr Berg- als Talfahrt? Stand: 21.03.2022 15:21 Uhr Drei Liga-Spiele und das DFB-Pokal-Viertelfinale hat Hannover 96 im März verloren. Nachdem mit Coach Christoph Dabrowski schon zweimal die Zeichen auf Entspannung standen, sind die Sorgenfalten bei den "Roten" aktuell tiefer denn je.

Anfang Dezember hat Dabrowski - zunächst interimsweise - den Cheftrainerposten in Hannover angetreten. Der Ex-Profi startete mit zwei Siegen und galt schon als Hoffnungsträger. Dann gab es die 1:4-Pleite gegen Werder Bremen. Und der Vertrag bis zum Saisonende war nur so ein halber Vertrauensbeweis. Der Start ins neue Jahr war durchwachsen, doch mit zwei Siegen Ende Februar und vor allem dem sensationellen 3:0 im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach schien über dem Maschsee wieder die Sonne.

Gerade einmal drei Wochen später ist die Tristesse zurück: Nur drei Punkte beträgt der Vorsprung noch auf Rang 16. Statt sich auf Schalke (1:2) für einen beherzten Auftritt zu belohnen, setzte es die vierte Pflichtspielpleite in Folge. Und es bleibt zu hoffen, dass es mehr als Durchhalteparolen sind, wenn Dabrowski nach dem Spiel in Gelsenkirchen sagt: "Wenn ich auf die Leistung gucke, dann haben wir heute sehr viele Dinge umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben. Auf dieser Leistung können wir aufbauen."

Kein Testspiel aus Sorge vor Verletzungen

Fest steht: Die Länderspielpause kommt den Niedersachsen nicht ungelegen. Der Coach verzichtet bewusst auf ein Testspiel: "Wir haben die letzten Wochen schon immer wieder personelle Probleme gehabt, da möchte ich in der Endphase der Saison kein Risiko eingehen." Dafür hat es der Trainingsplan zunächst in sich: Sieben Einheiten hat Dabrowski bis zum Wochenende, das dann frei ist, angesetzt. Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Jahn Regensburg am 2. April (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) beginnt am kommenden Montag.

Ondoua erfüllt sich einen großen Traum

Erst einmal nicht mit dabei ist Gaël Ondoua. Allerdings hat das für den 26-Jährigen positive Gründe. Der Mittelfeldspieler ist erstmals für die Nationalmannschaft Kameruns nominiert worden. "Auf dem Weg, einen Traum zu verwirklichen", schrieb Ondoua in seinem Social-Media-Kanal zu einem Bild am Flughafen. Vielleicht bringt er ja neuen Mut und Selbstvertrauen mit zurück nach Hannover. Positive Energie können die "Roten" auf jeden Fall gebrauchen.

Börner: "Holen zeitnah die Punkte, die wir brauchen"

"Jetzt haben wir zwei Wochen, um auch noch einmal intensiv zu arbeiten und auch zu regenerieren. Und dann sehen wir uns gegen Regensburg wieder", sagte Cedric Teuchert, der bei Schalke das Tor für 96 erzielte. Abwehrchef Julian Börner geht davon aus, dass sein Team den Abstiegskampf schon bald hinter sich gelassen haben wird: "Mit so einer Mannschaftsleistung und mit der Leidenschaft, die wir gegen Schalke gezeigt haben, werden wir zeitnah die Punkte holen, die wir brauchen." Und dann würde die Berg- und Talfahrt der Saison am Ende über dem roten Strich und mit dem Klassenerhalt enden.

