Hannover 96 punktet gegen Aufstiegsaspirant Darmstadt 98 Stand: 13.02.2022 15:22 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat im Abstiegskampf einen Achtungserfolg eingefahren. Die "Roten" holten am Sonntag gegen Aufstiegsaspirant Darmstadt 98 ein 2:2 (1:1).

von Martin Schneider

Hannover verbesserte sich zwar auf Tabellenplatz 13, hat ob des Düsseldorfer Sieges gegen Schalke 04 aber nur noch zwei Zähler Vorspung auf Relegationsrang 16. Die Niedersachsen lieferten eine spielerisch überzeugende Partie gegen favorisierte "Lilien" ab, warten aber nunmehr seit drei Spielen auf einen Sieg. "Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagte Torwart Ron-Robert Zieler nach der Partie. Es sei aber "ärgerlich", dass man "zwei Tore durch Standards" bekommen habe. Und Torschütze Cedric Teuchert ergänzte: "Man hat heute die unterschiedlichen Tabellenplätze nicht gesehen."

Die Sonne scheint, der Gäste-Trainer fehlt

Die 5.000 zugelassenen Zuschauer im sonnigen Hannoveraner Stadion sahen einen verhaltenen Beginn beider Teams. 96 wartete ab, kontrollierte das Geschehen und deutete über Standards Torgefahr an. Die Gäste, die jüngst eine 0:5-Pleite gegen den HSV kassiert hatten, waren um Stabilität bemüht und entsprechend defensiv von ihrem Trainer Torsten Lieberknecht eingestellt. Der ehemalige Braunschweig-Coach wurde allerdings aufgrund eines positiven Corona-Tests an diesem Nachmittag von seinem Assistenten Kai-Peter Schmitz an der Seitenlinie vertreten.

Stolze trifft ins eigene Tor, Teuchert gleicht aus

Mit ihrer ersten Offensivaktion gingen die Hessen überraschend in Führung - unter Mithilfe der "Roten". Der erst kurz vor Anpfiff für den verletzten Sebastian Ernst in die Startelf gerutschte Sebastian Stolze beförderte den Ball in der 18. Minute nach einer scharf getretenen Darmstädter Ecke ins eigene Tor.

Nach dem 0:1 investierten die Hannoveraner mehr, es dauerte aber bis zur 35. Minute, ehe ihre Mühen belohnt wurden. Teuchert schlenzte den Ball zum 1:1 ins Tor, was zur Pause leistungsgerecht war. Fast hätte Niklas Hult noch vor dem Seitenwechsel die Führung erzielt, als er in einen Fernschuss noch den Fuß hielt und den Ball dabei gefährlich ablenkte. Doch Gäste-Keeper Schuhen verhinderte den Treffer mit einem Reflex.

Börner köpft 96 zur Führung

Kurz nach der Halbzeit war Schuhen dann aber machtlos: Nach einer 96-Ecke stand Julian Börner am Fünfmeterraum komplett frei und ließ sich diese Chance nicht entgehen (50.). 2:1, Partie gedreht und auch spielerisch trauten sich die Niedersachsen nun mehr zu.

Hannover bei Standards anfällig

Die Antwort der "Lilien" ließ nicht lange auf sich warten. Im Luftduell war Hannover defensiv verwundbar, der eingewechselte Aaron Seydel nutzte dies. Nach einem Freistoß sprang er am höchsten und köpfte zum 2:2 ein (60.). Kurz gab es beim Unparteiischen Proteste seitens der "Roten", dass eine Abseitsstellungen vorgelegen haben könnte. Und der Schiedsrichter war an diesem Sonntag bemerkenswert: Felix Zwayer leitete seine erste Begegnung seit dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (2:3) Anfang Dezember. Zwayer hatte sich nach öffentlichen Anfeindungen im Anschluss an diese Partie selbst eine Pause verordnet. Der Berliner gab das Tor - und das völlig zurecht.

Beide Teams wollen den Sieg, 96 mit Alu-Pech

Die Schlussphase gingen beide Mannschaften mit offenem Visier an, beide wollten den Dreier. 96 zeigte sich in der Abwehr weiter anfällig, Darmstadt kam zu Chancen (66., 76.). Auf der Gegenseite hatte aber Hult die größte Möglichkeit auf den Siegtreffer. Sein Schuss in der 69. Minute landete jedoch am Pfosten.

22.Spieltag, 13.02.2022 13:30 Uhr Hannover 96 2 SV Darmstadt 2 Tore: 0: 1 Stolze (18., Eigentor) 1 :1 Teuchert (35.) 2 :1 Börner (50.) 2: 2 Seydel (61.)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Mar. Franke, Börner, Hult - Ondoua, Diemers - Stolze (89. Ennali), Kerk (83. Kaiser), Teuchert (74. Weydandt) - Beier

SV Darmstadt: Schuhen - Bader (77. Ronstadt), P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula, T. Kempe - Skarke (77. Manu), Honsak (90. Karic) - L. Pfeiffer (90. C. Riedel), P. Tietz (57. Seydel)

Zuschauer: 3800



