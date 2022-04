Hannover 96 nur mit Remis gegen zehn Regensburger Stand: 02.04.2022 15:28 Uhr Für Fußball-Zweitligist Hannover 96 geht es einfach nicht richtig voran. Am Sonnabend kam der abstiegsbedrohte Club trotz mehr als einstündiger Überzahl zu Hause gegen den SSV Jahn Regensburg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

von Christian Görtzen

Damit ist schon jetzt klar: Die Forderung von Geschäftsführer Martin Kind, dass nach der Länderspielpause die ersten beiden Partien gewonnen werden müssten, wird das Team von Trainer Christoph Dabrowski nicht erfüllen. Hannover 96 könnte selbst mit einem Erfolg am kommenden Spieltag beim Vorletzten Erzgebirge Aue nur noch auf vier Zähler kommen. Vier Punkte beträgt auch der Vorsprung der Niedersachsen auf Platz 16, den Relegationsrang.

96 gerät nach Standard in Rückstand

Bei den "Roten" stand Angreifer Lukas Hinterseer nicht im Kader. Der Österreicher hatte acht Tage zuvor mit einem Frustfoul an Jungprofi Tim Walbrecht dafür gesorgt, dass Dabrowski die Trainingseinheit vorzeitig beendete. Gegen den SSV Jahn besetzte Hendrik Weydandt die Position in der Spitze.

Von ihm, wie auch von seinen Offensivkollegen, war aber lange Zeit wenig zu sehen. Es war insgesamt eine triste Angelegenheit - bis die Oberpfälzer plötzlich loslegten. Charalambos Makridis schlenzte den Ball vom linken Strafraumeck in Richtung des oberen rechten Winkels - direkt an die Unterkante der Latte, von wo aus er auf die Torlinie und dann ins Feld zurücksprang (22.). Und bevor sich die Niedersachsen richtig sortieren konnten, hieß es auch schon 0:1 (23.). Nach einer Ecke behauptete sich Andreas Albers gegen Sebastian Kerk und Sei Muroya und nickte zur Führung der Gäste ein.

Rot für Regensburg, Hannovers Stolze gleicht aus

Die schwächten sich wenig später selbst. Carlo Boukhalfa sah für seinen Tritt gegen Dominik Kaisers Knie zu Recht die Rote Karte (26.). 96 nutzte die Überzahl noch in der ersten Hälfte aus: Einen Freistoß von Kaiser verlängerte der Ex-Regensburger Sebastian Stolze per Kopf ins Netz - 1:1 (39.). Mit dem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

96-Profi Kaiser mit guter Chance zur Führung

Nach Wiederbeginn dauerte es erneut lange, bis die Partie wieder auf Touren kam. Albers scheiterte in der 69. Minute an 96-Torhüter Ron-Robert Zieler, bald darauf verfehlte Cedric Teuchert mit einem Schuss knapp das Ziel (76.). Insgesamt war es aber viel zu wenig, was die Norddeutschen gegen die dezimierten Gäste zustande brachten.

Aber dann war sie plötzlich doch da, die große Chance für die "Roten": Muroyas Schuss wurde jedoch stark pariert von Gäste-Keeper Alexander Meyer (88.), der kurz zuvor mit Moussa Doumbouya zusammengeprallt war. Regensburg brachte schließlich das Unentschieden über die Zeit.

28.Spieltag, 02.04.2022 13:30 Uhr Hannover 96 1 J. Regensburg 1 Tore: 0: 1 Albers (23.) 1 :1 Stolze (39.)

Hannover 96: Zieler - Muroya, Mar. Franke, Börner, Hult (87. Ochs) - Kaiser, Ondoua - Beier (67. Teuchert), Kerk, Stolze (81. Doumbouya) - Weydandt

J. Regensburg: A. Meyer - Saller, J. Elvedi, Breitkreuz (77. Zwarts), Wekesser - Boukhalfa, Besuschkow - Beste (90.+2 Yildirim), Singh (61. Shipnoski) - Albers (77. Guwara), Makridis (61. Kennedy)

Zuschauer: 9200



Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96