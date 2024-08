Hannover 96 mit souveränem Ligastart gegen Regensburg Stand: 03.08.2024 15:21 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat die ersten drei Punkte der Saison eingefahren. Dank einer souveränen Leistung gelang den Niedersachsen am Sonnabend ein ungefährdeter und völlig verdienter 2:0 (2:0)-Heimerfolg gegen Aufsteiger Jahn Regensburg.

von Johannes Freytag

Nicolò Tresoldi und Jannik Dehm waren die Torschützen für die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, die das Spiel zu jeder Zeit unter Kontrolle hatte. Ein höherer Sieg wäre angesichts zahlreicher guter Torgelegenheiten vor allem im zweiten Durchgang möglich gewesen, der Gegner aus Bayern brachte 96 hingegen nur selten in die Bredouille. "Das war für uns nach dem letzten Jahr wichtig, mit drei Punkten anzufangen. Dann schieße ich auch noch ein Tor - so kann es weitergehen", freute sich 96-Angreifer Tresoldi im NDR Interview.

Sonntag in einer Woche (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) bekommen es die Niedersachsen erneut mit einem Aufsteiger zu tun - es geht zu Preußen Münster. Ein ganz anderes Kaliber wartet dann im nächsten Heimspiel am 23. August auf Hannover: Dann kommt Aufstiegsfavorit HSV an den Maschsee.

96 findet sich auf Football-"Rasen" besser zurecht

96-Coach Leitl setzte im ersten Saisonspiel in Offensivakteur Jannik Rochelt und Abwehrspieler Josh Knight auf zwei der vier externen Neuzugänge. Hyun-Yu Lee und Jessic Ngankam saßen zunächst auf der Bank. Die Platzverhältnisse nach dem Football-Gastspiel der Hamburg Sea Devils, die Leitl im Vorfeld als "katastrophal" kritisiert hatte, waren in der Tat gewöhnungsbedürftig: Vor allem auf den Außenbahnen gab es mehr Braun als Grün, zudem sorgten noch nicht ganz verblichene Zahlen und Logos für American-Football-Flair.

Doch die Gastgeber störten sich daran nicht und gingen nach einem feinen Spielzug früh in Führung: Sei Muroyas Hereingabe von rechts leitete Tresoldi im Zentrum per Hacke direkt weiter auf Håvard Nielsen und verwandelte dessen Rückpass aus rund elf Metern zum 1:0 (11.). Zwölf Minuten später der nächste Treffer der Gastgeber - und wieder ging es über die rechte Seite, diesmal flankte Phil Neumann: Am kurzen Pfosten verpasste Tresoldi noch, aber am langen Pfosten war Dehm zur Stelle - 2:0 (23.).

Die Niedersachsen waren klar spielbestimmend, ließen Ball und Gegner laufen. Marcel Halstenberg hatte das 3:0 auf dem Fuß, sein Distanzkracher strich nur knapp über das Tor (30.). Regensburg fand in der Offensive lange gar nicht statt. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs, als Hannover etwas passiver wurde, war 96-Keeper Ron-Robert Zieler gefordert: Der 35-Jährige parierte zweimal stark gegen Kai Pröger (38.) und Noah Ganaus (45.+2).

Hannover überlegen, aber der dritte Treffer fällt nicht

Nach Wiederbeginn erhöhte die Leitl-Elf wieder die eigenen Offensivbemühungen und drängte auf den nächsten Treffer: Nielsen scheiterte mit der Hacke an Regensburgs Torhüter Felix Gebhardt (46.), Dehm mit einer Direktabnahme (49.). Kurz darauf blockte Muroya den Schuss seines Teamkollegen Fabian Kunze (51.), Tresoldi setzte einen Kopfball knapp neben das Tor (57.).

Danach zogen sich die Gastgeber wieder etwas zurück - ohne dass Regensburg daraus Kapital schlagen konnte. Zu harmlos waren die Bemühungen des Aufsteigers. Torgefahr erzeugte weiterhin nur Hannover: Muroyas Distanzschuss klatschte an den Querbalken (70.), dem eingewechselten Ngankam blieb sein Premierentreffer verwehrt, als sein Drehschuss noch zur Ecke abgelenkt wurde (73.). Die Chancenverwertung war denn letztlich auch das einzige, was sich die "Roten" an diesem Tag ankreiden lassen müssen - der Heimsieg war völlig verdient.

1.Spieltag, 03.08.2024 13:00 Uhr Hannover 96 2 J. Regensburg 0 Tore: 1 :0 Tresoldi (11.) 2 :0 Dehm (23.)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Knight - Muroya (84. Ezeh), F. Kunze (72. Christiansen), Leopold, Dehm, Rochelt (71. Gindorf), Nielsen (62. Voglsammer) - Tresoldi (72. Ngankam)

J. Regensburg: Gebhardt - Saller (87. Galjen), Ballas, L. Breunig, Hein - Viet, Geipl (57. Bulic), S. Ernst (87. Ziegele), Kother (68. Ouro-Tagba) - Pröger, Ganaus (68. Hottmann)

Zuschauer: 31800



