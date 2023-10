Hannover 96 mit glücklichem Heimsieg gegen Magdeburg Stand: 20.10.2023 20:24 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat nach der Länderspielpause zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Niedersachsen, die vor zwei Wochen in Kaiserslautern verloren hatten, gewannen am Freitagabend gegen den 1. FC Magdeburg mit 2:1 (1:0).

von Johannes Freytag

Enzo Leopold und Cedric Teuchert per Elfmeter sorgten für den dritten Sieg im fünften Heimspiel. Waren die Niedersachsen im ersten Durchgang die klar bessere Mannschaft, durften sie sich in der zweiten Hälfte bei Torwart Ron-Robert Zieler dafür bedanken, dass die Gäste aus Magdeburg nicht mehr zum Ausgleich kamen. Mit dem Dreier kletterte Hannover vorerst auf den zweiten Tabellenplatz, kann aber im Verlauf des Wochenendes von mehreren Teams - unter anderem dem HSV (gegen Fürth) und Holstein Kiel (in Rostock) - wieder überholt werden.

Am kommenden Spieltag gastiert 96 bei Schalke 04, eine Woche später (5. November, 13.30 Uhr) kommt es in Hannover zum Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig, das am Freitagabend 0:3 in Elversberg verlor.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Leopold mit der frühen Führung

Im Vergleich zum 1:3 in Kaiserslautern stellte 96-Coach Stefan Leitl seine Startelf nur auf einer Position um: Für den rotgesperrten Havard Nielsen lief Louis Schaub auf. Der Österreicher war auch gleich an der ersten Torannäherung beteiligt: Steilgeschickt von Teuchert, kam er allerdings gegen Magdeburgs Keeper Dominik Reimann einen Schritt zu spät (3.).

Kurz darauf durften die Hannover-Fans unter den 38.000 Zuschauern aber jubeln: Leopold schoss zentral aus 20 Metern aufs Tor und Magdeburgs Daniel Heber fälschte den Ball derart ab, dass Reimann auf dem falschen Fuß erwischt wurde - 1:0 für die Hausherren (11.). Auf der Gegenseite verhinderte Zieler mit einer starken Parade nach Kopfball von Connor Krempicki den schnellen Ausgleich (17.).

96 dominant, aber auch Magdeburg gefährlich

Die 96er hielten Magdeburg aber weitestgehend vom eigenen Strafraum fern, waren klar die spielbestimmende Mannschaft und hatten weitere gute Gelegenheiten: Derrick Köhn traf nur das Außennetz (26.), Schaub scheiterte aus kurzer Distanz an Reimann (34.), Teuchert schoss knapp am Tor vorbei (39.).

Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs drehten die Gäste auf und Zieler war mehrfach gefordert: Der 34-Jährige parierte gegen Herbert Bockhorn (41.) und Baris Atik (45., 45.+2).

Atiks Traumtor kontert Teuchert per Elfmeter

Magdeburgs Trainer Christian Titz wechselte zum Wiederbeginn dreimal - was durchaus für frischen Wind im Spiel des FCM sorgte. Die Gäste hatten nun viel Ballbesitz und Zug zum Tor, wirklich gefährlich wurde es aber für Hannover zunächst nicht. Bis Atik eine Idee hatte: Der 28-Jährige lupfte den Ball zentimetergenau aus 18 Metern in den Winkel - Zieler streckte sich vergebens (57.).

Aber nur fünf Minuten später hatte 96 die perfekte Antwort parat: Nach einer Freistoß-Hereingabe von Köhn bekam Daniel Elfadli den Ball an die Hand - Teuchert verwandelte den berechtigten Elfmeter ganz cool zum 2:1 (61.). Es war der bereits sechste Strafstoß-Treffer des Angreifers in dieser Saison.

Zielers Paraden sichern den Sieg

Doch Magdeburg zeigte sich nicht geschockt vom Gegentreffer und hätte fast postwendend den erneuten Ausgleich erzielt: Zieler wehrte mit einer Flugparade den Schlenzer von Ahmet Arslan ab (64.). Kurz darauf verzog Alexander Nollenberger aus aussichtsreicher Position (69.). Auch gegen Atik, der es zweimal per Freistoß versuchte, war Zieler artistisch zur Stelle (78., 80.). Der Ausgleich, der durchaus verdient gewesen wäre, fiel nicht mehr - und Hannover durfte einen letztlich glücklichen Heimsieg feiern.

10.Spieltag, 20.10.2023 18:30 Uhr Hannover 96 2 Magdeburg 1 Tore: 1 :0 Leopold (11.) 1: 1 Atik (57.) 2 :1 Teuchert (61., Handelfmeter)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm (83. Muroya), F. Kunze, Leopold, Köhn - Schaub (83. Tresoldi), Voglsammer (90.+3 S. Ernst) - Teuchert (72. Scott)

Magdeburg: Reimann - Piccini (46. Jamie Lawrence), Elfadli, Heber - Bockhorn, Gnaka (46. Castaignos), Krempicki (85. Ceka), Bell Bell - Atik, Arslan (46. Nollenberger) - Schuler (69. T. Ito)

Zuschauer: 38000



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Dehm (83. Muroya), F. Kunze, Leopold, Köhn - Schaub (83. Tresoldi), Voglsammer (90.+3 S. Ernst) - Teuchert (72. Scott)Reimann - Piccini (46. Jamie Lawrence), Elfadli, Heber - Bockhorn, Gnaka (46. Castaignos), Krempicki (85. Ceka), Bell Bell - Atik, Arslan (46. Nollenberger) - Schuler (69. T. Ito)38000

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 20.10.2023 | 22:25 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96