Hannover 96 in Aue: Dieser Weg wird kein leichter sein Stand: 07.04.2022 13:50 Uhr Der seit vier Spielen sieglose Fußball-Zweitligist Hannover 96 hofft am Sonnabend beim Tabellenvorletzten FC Erzgebirge Aue auf den Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Für die Sachsen ist es bereits ein "Alles oder nichts"-Spiel.

Es gehört zu den Pflichten eines Profi-Trainers, sich mit dem kommenden Kontrahenten intensiv zu beschäftigen. Dies tut natürlich auch Christoph Dabrowski und schaute sich am Dienstagabend die Auer Nachholpartie beim Hamburger SV an. Was der 43-Jährige dort von den "Veilchen" zu sehen bekam, dürfte ihm eigentlich keine schlaflosen Nächte bereiten. Die Erzgebirgler präsentierten sich in schwacher Verfassung und verloren auch in der Höhe verdient mit 0:4.

Das Tückische für Dabrowski am Gegner-Studium war jedoch, dass dieser mit einer besseren B-Elf im Volksparkstadion auflief. Trainer-Fuchs Pavel Dotchev ließ einige Leistungsträger aus Gründen der "Belastungssteuerung", wie er sagte, auf der Bank. Oder anders ausgedrückt: Er schonte sie für das Duell mit 96, in dem der Bulgare sich offenbar größere Siegchancen ausrechnet, als er dies gegen den HSV getan hatte.

Dabrowski erwartet ein "Kampfspiel"

Dabrowski gab sich dann auch keinen Illusionen hin, am Sonnabend (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) auf eine ähnlich kraftlose und fußballerisch überforderte Auer Mannschaft zu treffen, die er an der Elbe gesehen hatte. "Sie werden versuchen, den letzten Strohhalm zu packen. Es wird ein Kampfspiel auf uns warten, in dem wir von der Bereitschaft und Mentalität alles reinhauen müssen", sagte der Coach.

Aues Abstieg bei Niederlage wohl besiegelt

Bei einer Niederlage wäre der Abstieg für Aue, das bereits neun Zähler Rückstand auf Relegationsplatz 16 hat, wohl besiegelt. Dementsprechend hat Dotchev die Partie gegen 96 als "Endspiel" ausgerufen. Ganz so dramatisch ist die Lage für Hannover nicht. Mit einem Erfolg könnten die "Roten" (vier Punkte Vorsprung auf Rang 16) erst einmal ein bisschen durchatmen. "Wir versuchen, die Dinge für uns zu drehen. Mit einem Sieg können wir dafür sorgen, dass wieder Ruhe und Leichtigkeit einkehrt", sagte Dabrowski.

Der 43-Jährige wirkt trotz der jüngsten Durststrecke sehr zuversichtlich. Das gründet wohl auch darauf, dass er personell aus dem Vollen schöpfen kann: "Ich habe die Qual der Wahl."

Mögliche Aufstellungen:

Erzgebirge Aue: Männel - Barylla, Gonther, Cacutalua, Strauß - Fandrich, Schreck, Zolinski, Nazarov, Kühn - Jonjic

Hannover 96: Zieler - Muroya, Franke, Börner, Hult - Kaiser, Ondoua, Teuchert, Kerk, Stolze - Beier

