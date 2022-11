Zehn Hannoveraner verlieren unglücklich bei Tabellenführer Darmstadt Stand: 04.11.2022 20:26 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am Freitagabend bei Tabellenführer Darmstadt 98 in Unterzahl unglücklich mit 0:1 (0:0) verloren. Es war die erste Niederlage für die Niedersachsen seit drei Spielen, die zudem ihre Serie ohne Gegentor einbüßten.

von Martin Schneider

Knackpunkt im Spiel war die Rote Karte für Phil Neumann, die aus einer Partie auf Augenhöhe eine Abwehrschlacht für Hannover machte. Jene wurde, trotz eines gehaltenen Elfmeters von Ron-Robert Zieler, aufgrund eines Traumtors von Darmstadts Marvin Mehlen nicht belohnt. Das erste Gegentor für die "Roten" nach über 350 Minuten sorgte für die fünfte Saisonniederlage.

Sturm und Drang in der Anfangsphase

Es war zunächst die erwartet intensive Partie. Beide Mannschaften waren offensiv ausgerichtet, beide hatten viel Zug zum Tor. Hannover spielte vorwiegend über die linke Angriffsseite, die beste Chance der "Roten" hatte Havard Nielsen in der 19. Minute, scheiterte aber am glänzend parierenden Marcel Schuhen im Darmstädter Tor.

Defensiv waren 96-Keeper Zieler und seine Vorderleute stets in Alarmbereitschaft, denn das Tempospiel der "Lilien" sowie ihre Standards sorgten für Gefahr. In der 24. Minute jubelten die Heimfans im Stadion am Böllenfalltor bereits, als ein Schlenzer von Kunstschütze Tobias Kempe im langen Eck einschlug - doch zuvor lag eine Abseitsstellung vor, der Treffer zählte nicht.

Elfmeter verändert Partie grundlegend

Sechs Minuten später änderte sich die Partie grundlegend - und Zieler stand im Mittelpunkt. Nach einem Handspiel im Strafraum gab es Elfmeter für die Gastgeber, Hannovers Neumann kassierte zudem für sein Vergehen die Rote Karte. Darmstadt-Kapitän Kempe legte sich den Ball zurecht, Zieler tauchte ab - und parierte den schwach geschossenen Strafstoß.

Mehlen beendet Hannovers Gegentorlos-Serie

60 Minuten mussten die Niedersachsen nun in Unterzahl auskommen, 96 beließ es fortan bei Defensiv-Arbeit. Und das machten die "Roten" geschickt, Darmstadts numerischer Vorteil war auf dem Platz lange Zeit nicht zu sehen. Die Hessen fanden kein Durchkommen gegen kompakte Gäste - bis es Mehlen in der 60. Minute zu viel wurde. Nach einer abgewehrten Ecke hielt der Mittelfeldspieler aus über 25 Metern volley drauf - und erzielte mit einem Traumtor die 1:0-Führung für die Gastgeber.

Hannover kämpfte leidenschaftlich und wollte mit aller Macht noch einmal zurück in die Partie finden, doch gegen Ende der Partie fehlten den Gästen die Mittel und Kräfte. So blieb es bei einer, aufgrund der Leistung unglücklichen Niederlage für die "Roten", die einen Punkt verdient gehabt hätten.

15.Spieltag, 04.11.2022 18:30 Uhr SV Darmstadt 1 Hannover 96 0 Tore: 1 :0 Marvin Mehlem (63.)

SV Darmstadt: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Zimmermann, Holland - T. Kempe (46. Karic), J. Müller (77. Ben Balla) - Manu (90.+4 C. Riedel), Marvin Mehlem - Vilhelmsson (77. Ronstadt), P. Tietz

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - F. Kunze, Besuschkow (86. Foti) - Muroya (86. Leopold), Köhn - Nielsen - Beier (75. Dehm), Weydandt (75. Teuchert)

Zuschauer: 15475



