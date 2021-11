Hannover 96 holt durch spätes Tor einen Punkt in Düsseldorf Stand: 06.11.2021 15:37 Uhr Florent Muslija hat dem Fußball-Zweitligisten Hannover 96 im Spiel bei Fortuna Düsseldorf einen Punkt gerettet. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sorgte er mit seinem Tor für den 1:1-Endstand (0:1). Die "Roten" sind aber nun schon seit sechs Zweitligaspielen ohne Dreier.

von Christian Görtzen

Das einzige Erfolgserlebnis in diesem Zeitraum war - ein 3:0 im DFB-Pokal gegen eben jene Düsseldorfer. Von einem erneuten Sieg gegen die Rheinländer waren die Niedersachsen am 13. Spieltag ein gutes Stück entfernt. Hannover 96 bleibt aufgrund der Bilanz von nur drei Punkten aus den vergangenen sechs Zweitligaspielen in der Tabelle tief unten drin.

Hannover gerät früh in Rückstand

Im Vorfeld der Partie hatte Zimmermann Folgendes gesagt: "Wir haben viel darüber gesprochen, dass wir eine andere Dreckigkeit und ein anderes Selbstverständnis haben müssen, um Spiele zu gewinnen." Nach nur fünf gespielten Minuten zeigte sich allerdings, dass die Forderung nach mehr "Dreckigkeit" bei 96-Verteidiger Luka Kranjc irgendwie nicht recht angekommen zu sein schien. Das Abwehrverhalten des Slowenen bei einer Ecke des Düsseldorfers Khaled Narey war eher blütenrein oder, besser gesagt, samtweich.

Der am linken Arm bandagierte Fortuna-Verteidiger Christoph Klarer köpfte aus dem Stand auf das 96-Tor, ohne dass er von Kranjc auch nur im Ansatz gestört wurde. Das Ergebnis: Der Ball schlug wuchtig unterhalb der Latte zum 1:0 für die Rheinländer ein. Das Gegentor hatte keine aufweckende Wirkung. Hannover agierte auch danach in der Abwehr konfus, vor allem Linksverteidiger Niklas Hult wirkte unsicher.

96-Fans rufen: "Wir wollen euch kämpfen sehen"

Nur wenig später - nach einer mehrminütigen Unterbrechung infolge eines Kopfzusammenstoßes von Sebastian Ernst mit dem Düsseldorfer Andre Hoffmann - hätten die Gastgeber durch Marcel Sobottka fast auf 2:0 erhöht (17.). Aus dem 96-Fanblock schallte es: "Wir wollen euch kämpfen sehen!"

Und ja, es wurde danach auch besser - ohne aber, dass es wirklich gut war. Angetrieben vom engagierten Sebastian Kerk gelang es den Niedersachsen, von der 35. Minute an immerhin das Spielgeschehen in die Düsseldorfer Hälfte zu verlagern. Doch insgesamt boten die Hannoveraner im ersten Abschnitt eine enttäuschende Vorstellung, mit dem 0:1 zur Pause waren sie gut bedient.

Muslija trifft für 96 herrlich zum 1:1

Dass es auch ganz anders geht, zeigten die Norddeutschen nach Wiederbeginn. Mit dem für Mittelfeldspieler Sebastian Stolze hineingekommenen Angreifer Hendrik Weydandt spielten sie jetzt mutiger, zielstrebiger nach vorne. Die besseren Chancen hatten aber weiter die Gastgeber, so durch Narey (55.) und Appelkamp (68.). Richtig gute Chancen hatten die Gäste nicht - bis zur zweiten Minute der Nachspielzeit. Dann legte Kerk für den erst kurz zuvor eingewechselten Muslija auf, und der nahm perfekt Maß. Aus halblinker Position schlenzte er den Ball aus 18 Metern in den rechten oberen Torwinkel - 1:1.

Videobeweis: Kein Handelfmeter für Düsseldorf

War es das? Nein, noch nicht. Düsseldorf stürmte wütend nach vorne, und bei einem Schuss von Jakub Piotrowski soll 96-Profi Valmir Sulejmani mit der Hand am Ball gewesen sein. Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) sah sich die Szene am Spielfeldrand am Bildschirm noch einmal an und entschied: kein Elfmeter! Die Gäste durften jubeln.

13.Spieltag, 06.11.2021 13:30 Uhr F. Düsseldorf 1 Hannover 96 1 Tore: 1 :0 Klarer (6.) 1: 1 Muslija (90. +2)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, A. Hoffmann (15. Oberdorf), Hartherz - Bodzek (89. Piotrowski) - F. Klaus (71. Peterson), Sobottka, Appelkamp (71. Bozenik), Narey - Hennings (89. Iyoha)

Hannover 96: Hansen - Muroya, Mar. Franke, Krajnc, Hult (82. Muslija) - Kaiser, Ondoua (86. Sulejmani) - S. Ernst (69. Ochs), Kerk, Stolze (46. Weydandt) - Beier (69. Maina)

Zuschauer: 22398



