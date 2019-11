Stand: 26.11.2019 13:33 Uhr

Hannover 96 fassungslos: Absturz ohne Ende?

"Neuer Trainer, altes Leid" - diese Schlagzeile drängt sich angesichts der 1:2-Heimniederlage von Hannover 96 gegen Darmstadt 98 auf. Auch der neue Coach Kenan Kocak konnte die Trendwende beim kriselnden Fußball-Zweitligisten aus Niedersachsen nicht herbeiführen. Doch bei genauerer Betrachtung kam am Montagabend sogar neues Leid hinzu: Denn den "Roten" wurde der Ausgleichstreffer durch Marc Stendera verweigert, weil der Ball zuvor von Schiedsrichter Martin Thomsen abgefälscht worden war.

96-Kapitän Marvin Bakalorz hatte anschließend eine klare Meinung zum neuen Regelwerk: "Langsam wird das alles zuviel. Ich würd' schon gerne den alten Fußball zurückhaben." Auch Kocak haderte im NDR Interview: "Natürlich sind wir darüber enttäuscht, und das passt auch zur aktuellen Situation. Aber wir dürfen nicht alles daran festmachen."

Trainer Kocak: "Jungs haben Moral gezeigt"

Der vierte Hannover-Coach in diesem Kalenderjahr suchte die Gründe für die Niederlage zuallererst bei seinem Team und sprach von einem im ersten Durchgang zu mutlosen Auftritt.

Kocak: "Haben noch viel Arbeit vor Brust" NDR 2 - 25.11.2019 23:14 Uhr Autor/in: Fabian Wittke Kenan Kocak hat sein erstes Spiel als Trainer von Hannover 96 verloren. Trotz der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt fand der Coach auch lobende Worte für seine Mannschaft.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Leidenschaft und Herzblut" hatte der 38-Jährige von seinen Spielern gefordert, begeisternden Fußball konnte aber auch er nicht aus der Mannschaft herauskitzeln. Die offiziell verkündeten 22.100 Zuschauer im spärlich gefüllten Stadion quittierten das Dargebotene mit einem Pfeifkonzert.

Die Leistung der ersten Halbzeit wollte Kocak denn auch nicht schönreden: "Der Start war schon sehr schlecht, mit dem schnellen Gegentor. Auch der zweite Treffer kam aus dem Nichts. Das müssen wir viel besser verteidigen."

Das Darmstadt-Spiel zeigte: Auch unter dem neuen Trainer schleppen die zu Hause immer noch sieglosen 96er ihre alten Probleme weiter mit durch die Saison. "Wir kriegen zu einfache Tore. Das ist nicht erst seit gestern so", sagte der sichtlich angefressene Stürmer Hendrik Weydandt.

Hannovers Offensive zu harmlos

Im zweiten Durchgang sah 96-Coach Kocac aber auch Positives: "Die Jungs haben eine tolle Moral gezeigt, wir haben auf ein Tor gespielt und keinen einzigen Torschuss der Darmstädter zugelassen. Daran müssen wir anknüpfen." Defensiv waren die Niedersachsen zwar stabiler, dafür agierten sie im gegnerischen Strafraum mal wieder viel zu harmlos. Nur 15 Treffer hat Hannover in 14 Zweitliga-Spielen bisher erzielt. Weniger hat keine andere Mannschaft. Die Norddeutschen sind auf dem Relegationsplatz gelandet. Seit elf Jahren ist kein Bundesliga-Absteiger so schlecht in Liga zwei gestartet. Und zum eklatanten spielerischen Unvermögen kam auch noch Pech hinzu.

Hannover 96 zu Hause weiter sieglos NDR Info - Sport aktuell - 26.11.2019 09:12 Uhr Autor/in: Fabian Wittke Hannover 96 hat auch unter dem neuen Trainer Kenan Kocak seinen Heimfluch nicht besiegen können. Die Niedersachsen kassierten am Montagabend eine 1:2-Niederlage gegen Darmstadt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Trotz Tabellenplatz 16 und zuletzt fünf Partien ohne Sieg will Weydandt nicht vom Abstiegskampf sprechen. "Ich denke, dass wir ein klares Ziel vor der Saison hatten und das hieß nicht Klassenerhalt, sondern eine so gut wie mögliche Saison zu spielen und so schnell wie möglich wieder aufzusteigen", sagte der 24-Jährige fast schon trotzig. "Es ist meiner Meinung nach nur ein kleines Rädchen in dieser Maschinerie, das klemmt."

Dieses "Rädchen" zu finden und die Maschine ans Laufen zu kriegen, ist Kocaks Aufgabe in den nächsten Wochen. "Wir müssen arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir uns bald für unsere Arbeit auch wieder belohnen werden", sagte der Coach und 96-Kapitän Bakalorz hofft: "Irgendwann ist da kein Schiedsrichter mehr, der im Weg steht."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 26.11.2019 | 08:25 Uhr