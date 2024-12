Hannover 96 entlässt Trainer Stefan Leitl - Breitenreiter Nachfolger? Stand: 29.12.2024 11:53 Uhr Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich am Sonntag von Trainer Stefan Leitl getrennt. Obwohl die Niedersachsen nach der Hinrunde nur zwei Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz haben, sahen die Clubverantwortlichen die sportlichen Ziele gefährdet.

Ganz überraschend kommt die Entscheidung nicht. Die "Roten" haben nur eine ihrer vergangenen sechs Partien gewonnen. Insbesondere die beiden letzten Auftritte vor der Winterpause auswärts gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1)und zu Hause gegen Hertha BSC (0:0) waren dabei kein Bewerbungsschreiben von Leitl für eine Fortführung seiner Tätigkeit.

Der gebürtige Münchner stand ohnehin während seiner Amtszeit immer wieder in der Kritik, weil das Team keine Konstanz in seine Leistungen bekam. Sein Vertrag war ursprünglich noch bis zum Saisonende datiert. Neben dem 47-Jährigen wurde auch Co-Trainer Andre Mijatovic von seinen Aufgaben freigestellt.

Ein Nachfolger für Leitl soll zeitnah vorgestellt werden. Nach "Bild"-Informationen steht der neue Coach bereits fest. Es soll sich dabei um André Breitenreiter handeln. Der frühere Stürmer würde damit an seine alten Wirkungsstätte zurückkehren. Er war bereits von 2017 bis 2019 Trainer der "Roten" und führte den Verein im Sommer 2017 in die Bundesliga. Zuletzt war der 51-Jährige in England für Huddersfield Town tätig.

Mann: "Keine echte Konstanz hinbekommen"

Hannover äußerte sich bislang noch nicht zu den Gerüchten um Breitenreiter. Dafür nahm 96-Sportdirektor Marcus Mann in einer Pressemitteilung ausführlich Stellung zur Leitl-Entlassung. "Diesen Schritt zu gehen, ist ganz sicher keine leichte Entscheidung gewesen. Mit Blick auf die Tabelle haben wir definitiv den Anschluss nach oben, eine echte Konstanz haben wir ehrlicherweise aber nicht hinbekommen und wir hatten extreme Ausreißer nach unten. Um die größtmögliche Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu haben, sind die absolute Überzeugung und der volle Rückhalt im ganzen Club und Umfeld notwendig", erklärte der 40-Jährige.

"Der Glaube daran, in dieser Konstellation bis zum Schluss um den Aufstieg spielen zu können, ist allerdings nicht mehr vorbehaltlos vorhanden gewesen", ergänzte Mann.

Leitl war im Dreijahres-Plan im Soll

Leitl war seit Sommer 2022 Coach der Niedersachsen. Er sollte den Club binnen drei Jahren in die Bundesliga führen. Nach den Plätzen zehn und sechs in den vergangenen beiden Spielzeiten war er mit dem Team nun auf einem guten Weg dahin. Zu Ende führen darf der Trainer sein Werk dennoch nicht mehr. "Es war mir zweieinhalb Jahre lang eine große Ehre, Cheftrainer von Hannover 96 sein. Insgesamt konnten wir in dieser Zeit viele Entwicklungsschritte gehen und den Club sportlich auf einen guten Weg bringen", wird der Coach in der 96-Mitteilung zitiert.

