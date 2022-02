Hannover 96 empfängt Holstein Kiel: Unter Flutlicht unter Zugzwang Stand: 24.02.2022 08:15 Uhr Sowohl Hannover 96 als auch Holstein Kiel haben sich zuletzt stabilisiert. Trotzdem geht es für beide Fußball-Zweitligisten im direkten Duell um Punkte im Kampf gegen größere Abstiegssorgen.

Seit dem Trainerwechsel von Jan Zimmermann zu Christoph Dabrowski hat 96 nur zwei von neun Pflichtspielen verloren - und trotzdem beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz weiterhin nur drei Punkte. Die Stimmung in Hannover ist trotzdem gut, präsentierten sich die Niedersachsen beim jüngsten 3:0-Coup beim FC St. Pauli doch äußerst abgezockt und effektiv.

Weitere Informationen 3 Min St. Pauli verliert gegen Hannover 96 und die Tabellenführung Die Hamburger zogen gegen die Niedersachsen deutlich mit 0:3 den Kürzeren und kassierten die erste Heimpleite der Saison. 3 Min

Pokal-Viertelfinale noch auf dem 96-Index

Sollte die Dabrowski-Elf am Freitagabend gegen Kiel (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) ähnlich kompakt auftreten, könnte es etwas werden mit dem vierten Heimsieg der Saison. Gleichzeitig wäre es eine gelungene Generalprobe vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen Bundesligist RB Leipzig. Ein Höhepunkt der Saison, der bei 96 noch auf dem Zettel steht.

Dabrowski: "Kiel eine der spielstärksten Mannschaften"

"Priorität hat die Liga, denn wir kennen alle unsere Situation", sagte Dabrowski am Mittwoch. "Wir haben eine positive Tendenz. Aber wir brauchen Punkte, um uns aus dieser Situation so schnell wie möglich zu befreien."

"Unter Flutlicht macht es mehr Spaß, als um 13.30 Uhr zu spielen." Kiel-Trainer Marcel Rapp

Den Gegner aus Schleswig-Holstein hält der frühere Bundesliga-Profi für "eine der spielstärksten Mannschaften in der Liga. In den letzten vier Jahren waren sie zweimal in der Relegation unterwegs. Mit dem neuen Trainer geht die Tendenz auch langsam wieder in diese Richtung", sagte Dabrowski.

Rapp: "Machen nicht La Paloma bis zum letzten Spieltag"

Die "Störche" konnten auf sechs Spiele in Folge ohne Niederlage zurückblicken, bevor es am vergangenen Wochenende eine 0:2-Heimpleite gegen Karlsruhe setzte. Der Vorsprung der Kieler auf den Relegationsrang beträgt "nur" noch sechs Punkte. "Wir wissen um die Situation und machen nicht La Paloma bis zum letzten Spieltag", versicherte Holstein-Coach Marcel Rapp, der gegen den KSC auch Positives gesehen hat: "Wir haben nie aufgesteckt und bis zum Schluss nach vorne gespielt."

Unklar ist noch, ob Rapp Mittelfeldmann Lewis Holtby (Knieprobleme) und Angreifer Fin Bartels (Oberschenkel) in der niedersächsischen Landeshauptstadt zur Verfügung stehen werden. Ausfallen wird definitiv der erkrankte Steven Skrzybski.

Froh ist der KSV-Coach in jedem Fall über die Anstoßzeit: "Unter Flutlicht macht es mehr Spaß, als um 13.30 Uhr zu spielen."

Mögliche Aufstellungen:

Hannover: Zieler - Dehm, Franke, Börner, Hult - Ondoua, Diemers - Maina, Kerk, Teuchert - Beier

Kiel: Dähne - Neumann, Thesker, Komenda - Sander - Sterner, Mühling, Porath, Reese - Wriedt, Pichler

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 25.02.2022 | 23:03 Uhr