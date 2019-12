Stand: 21.12.2019 14:51 Uhr

Ein Punkt zum Fest: 96 mit Remis gegen Stuttgart von Christian Görtzen, NDR.de

"Heiß und geil" - so wollte 96-Trainer Kenan Kocak seine Spieler im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart sehen. Seine Mannschaft lieferte. Sie zeigte am Sonnabend im Duell mit dem Tabellendritten einen großen Willen. Letztlich mussten sich die "Roten" nach einer starken ersten Halbzeit und einer 1:0-Pausenführung aber mit einem 2:2 zufriedengeben. 96 geht somit nur mit einem gewonnenen Heimspiel, einem 3:2 gegen Erzgebirge Aue, in die Winterpause. Nach dem 18. Spieltag halten sich die Niedersachsen, deren Ziel eigentlich der Wiederaufstieg war, weiterhin im unteren Tabellendrittel auf.

96 kommt im dritten Anlauf zur Führung

Im Duell der beiden Bundesliga-Absteiger begann 96 stark. Die Norddeutschen setzten den VfB durch ein entschlossenes Pressing früh unter Druck, zwangen den Gegner zu Fehlern.

18.Spieltag, 21.12.2019 13:00 Uhr Hannover 96 2 VfB Stuttgart 2 Tore: 1 :0 Ducksch (13.) 1: 1 Gonzalez (46.) 1: 2 Wamangituka (62.) 2 :2 Prib (74.)

Hannover 96: Zieler - Elez, Anton, J. Horn - Maina (73. Muslija / 86. E. Hansson), Bakalorz, Haraguchi, Albornoz - M. Stendera (63. Prib) - Ducksch, Weydandt

VfB Stuttgart: Bredlow - P. Stenzel, M. O. Kempf, Badstuber, Castro - Endo - Klement (46. Gonzalez), Ascacibar - Wamangituka, Didavi (78. Mangala) - Mar. Gomez (65. Al Ghaddioui)

Zuschauer: 35200



Weitere Daten zum Spiel Zieler - Elez, Anton, J. Horn - Maina (73. Muslija / 86. E. Hansson), Bakalorz, Haraguchi, Albornoz - M. Stendera (63. Prib) - Ducksch, WeydandtBredlow - P. Stenzel, M. O. Kempf, Badstuber, Castro - Endo - Klement (46. Gonzalez), Ascacibar - Wamangituka, Didavi (78. Mangala) - Mar. Gomez (65. Al Ghaddioui)35200

Chancen ergaben sich in schneller Abfolge. Nach einer Flanke von Miiko Albornoz scheiterte Marvin Ducksch mit einem Schuss aus der Drehung (6.), wenig später passte Ducksch bei einem Konter scharf in die Strafraummitte zum mitgelaufenen Hendrik Weydandt, doch Stuttgarts Gonzalo Castro rauschte noch heran und schlug den Ball in höchster Not weg (11.). Nur zwei Minuten darauf zappelte die Kugel aber im Netz des VfB-Tores. Nach einem Ballverlust von Wataru Endo nahm Linton Maina Tempo auf, passte zu Ducksch, der überlegt zum 1:0 einschoss (13.). Der ehemalige Profi von Holstein Kiel blieb ein Aktivposten. In der 34. Minute passte Ducksch erneut druckvoll in die Strafraummitte, Maina schoss knapp am Tor vorbei. Hannover spielte phasenweise groß auf. Und was kam vom VfB Stuttgart? Fast nichts. Das Team von Trainer Tim Walter, der seit einigen Wochen in der Kritik steht, enttäuschte im ersten Abschnitt auf ganzer Linie.

VfB trifft 13 Sekunden nach Wiederanpfiff

Nur: Die schöne Führung, welche sich die Niedersachsen so redlich verdient hatten, war nach dem Wiederanpfiff in Windeseile dahin. Nicolas Gonzalez wurde zu Walters Top-Joker. Der zur Pause eingewechselte Argentinier traf nach nur 13 Sekunden zum 1:1 (46.).

Weitere Informationen 1:2 gegen Darmstadt: Hannover-Einspruch abgelehnt Das DFB-Sportgericht hat den Einspruch von Hannover 96 gegen die Wertung der Niederlage gegen Darmstadt abgelehnt. Die Aberkennung des Tores sei eine schiedsrichterliche Tatsachenentscheidung, hieß es. mehr

Beinahe hätte Gonzalez ein weiteres Tor nachgelegt, doch bei seinem Schuss aus spitzem linken Winkel war 96-Keeper Ron-Robert Zieler zur Stelle (55.). Stuttgart spielte nun wie verwandelt. Und das zahlte sich aus: Gonzalez' flache Hereingabe verpasste zunächst Mario Gomez, der hinter ihm lauernde Silas Wamangituka schoss aber per Innenpfosten-Kontakt zur 2:1-Führung (62.) für die Schwaben ein. Hannover zeigte sich davon jedoch nicht geschockt. Einen Konter schloss Edgar Prib mit einem Flachschuss ins kurze Eck zum 2:2 (74.) ab. Die Partie bot weiter viele Höhepunkte, so etwa Zielers Parade eines Schusses der ehemaligen HSV-Leihgabe Orel Mangala (79.) oder einen Versuch von Weydandt (81.). Glück hatten die Gastgeber, dass Santiago Ascacibar mit einem Kopfball nur den Pfosten traf (88.). Es blieb in der rasanten Partie beim gerechten Remis.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 21.12.2019 | 13:00 Uhr