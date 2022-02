Hannover 96 empfängt Darmstadt 98: Lage "hochgefährlich" Stand: 12.02.2022 11:56 Uhr Vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 wächst beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 wieder die Unruhe. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte.

Profifußball-Chef Martin Kind stufte die Situation im "Sportbuzzer" als "hochgefährlich" ein - eine realistische Einschätzung angesichts der bevorstehenden schweren Aufgaben für Hannover. Nach der Partie am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) müssen die Niedersachsen beim FC St. Pauli antreten, anschließend haben sie das wiedererstarkte und seit sechs Partien unbesiegte Team von Holstein Kiel zu Gast. Die Gefahr einer drohenden Niederlagenserie ist da nicht von der Hand zu weisen.

AUDIO: 96-Coach Dabrowski: "Die Zweite Liga ist verrückt" (1 Min) 96-Coach Dabrowski: "Die Zweite Liga ist verrückt" (1 Min)

Dabrowski: Mannschaft kann Druck standhalten

Trainer Christoph Dabrowski glaubt dennoch an seine Mannschaft: Sie habe bisher in Drucksituationen unter Beweis gestellt, dass sie "resistent" sei, erklärte der 43-Jährige. Die Niederlage in Heidenheim (1:3) sehe er "nicht als großen Rückschlag, sondern als Teil des Prozesses". Außerdem habe man in Heidenheim "gegen eine Top-Mannschaft der Zweiten Liga auswärts verloren". Warum Dabrowski glaubt, dass es gegen die nächsten Top-Teams besser läuft, bleibt wohl sein Geheimnis.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Darmstadts Stürmerduo treffsicherer als Hannovers Kader

Denn in Darmstadt (45 Treffer) und St. Pauli (42) haben die Niedersachsen die Torfabriken der Liga vor der Brust. Erste Aufgabe der 96-Defensive wird es sein, das Darmstädter Sturmduo Luca Pfeiffer und Philip Tietz zu stoppen. Beide haben jeweils zwölf Tore auf dem Konto - und damit zusammen deutlich mehr als das gesamte Hannoveraner Team, das bislang magere 16 Treffer vorweisen kann. Dabrowski plant, die Darmstädter Stürmer "weg vom Tor zu halten und aktiv und gemeinsam im Block zu verteidigen".

In der Hinrunde gelang dies nicht: Beim 4:0 in Darmstadt trugen sich sowohl Pfeiffer als auch Tietz in die Schützenliste ein. Vielleicht helfen am Sonntag ja die Fans? Nachdem das OVG Lüneburg die Begrenzung von 500 Zuschauern bei Fußballspielen gekippt hat, darf 96 auf den Support von 5.000 Zuschauern setzen.

Weitere Informationen Mehr Fans bei Eintracht Braunschweig, Hannover 96 und SV Meppen Das OVG Lüneburg hat die Begrenzung von 500 Zuschauern bei Fußballspielen gekippt. Die niedersächsischen Clubs reagierten umgehend. mehr

96-Manager Mann: Nicht alles schlechtreden

96-Manager Marcus Mann ("Wir hatten eine Phase, die gut gelaufen ist, und müssen jetzt in die Spur zurückfinden") bemühte sich ebenfalls um positive Stimmung. Man solle jetzt nicht alles schlechtreden: "In Heidenheim werden auch noch andere verlieren, uns fehlen vor allem die zwei Punkte gegen Dresden." Da vergab 96 viele Chancen und erreichte nur ein 0:0.

"Wir haben von meinem ersten Tag an extremen Druck auf dem Kessel. Wir sind jetzt in einer besseren Situation als vor ein paar Wochen", erklärte Dabrowski - angesichts der Tatsache, dass Hannover "vor ein paar Wochen" noch sechs Zähler vor Rang 16 lag, eine rätselhafte Aussage.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Dehm, Franke, Börner, Hult - Diemers, Ondoua - Teuchert, Kerk, Maina - Beier

Darmstadt 98: Schuhen - Bader, P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - Gjasula - Skarke, Kempe, Mehlem - L. Pfeiffer, Tietz

VIDEO: 96-Trainer Dabrowski: "Sehe erst den Menschen, dann den Spieler" (8 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.02.2022 | 22:50 Uhr