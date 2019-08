Stand: 10.08.2019 13:02 Uhr

Hannover 96 beim KSC: Die Zeiten ändern sich

Wie schnell sich die Zeiten im Fußball mitunter ändern: Vor einem Jahr trat Hannover 96 als Bundesligist in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Karlsruher SC an und feierte einen souveränen 6:0-Erfolg. Am Montag (18.30 Uhr/im NDR Livecenter) kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen im Pokal, doch dieses Mal sind die Voraussetzungen gänzlich andere: 96 hat nach dem Bundesliga-Abstieg den Start in die Zweite Liga verpatzt und lediglich einen Zähler aus zwei Partien geholt. Zweitliga-Aufsteiger Karlsruhe steht indessen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze.

Diskussion um Neuzugänge hält an

"Der KSC wird selbstbewusst auftreten und ein harter Brocken für uns sein", betonte 96-Trainer Mirko Slomka. Die Niedersachsen brauchen dringend den ersten Pflichtspielsieg in dieser Saison, um für ein wenig Ruhe zu sorgen. Denn noch immer herrschen Zweifel, ob das aktuelle Team gut genug ist, den angestrebten Wiederaufstieg zu schaffen. Diskussionen um weitere Neuzugänge reißen deshalb nicht ab. "Spekulationen über mögliche Zu- und Abgänge sind nicht immer schön. Aber wir halten das Thema von der Mannschaft fern", sagte Slomka.

Teuchert vor Debüt für 96

Der Coach forderte von seinen Spielern "etwas mehr Ruhe und Kontrolle im Spiel. Wir müssen den Ballbesitz geduldiger gestalten, bis sich eine Lücke auftut." Und zudem die Chancenverwertung deutlich verbessern, so Slomka. Am Montag könnte auch Zugang Cedric Teuchert (1. FC Nürnberg) zum Team gehören. Er konnte nach einer Verletzung am Freitag erstmals mit der Mannschaft trainieren. "Man hat gesehen, dass er richtig Bock hat. Er ist eine Alternative für den Kader am Montag", sagte Slomka. Keine Option ist hingegen Jonathas. Der brasilianische Stürmer verletzte sich im Training und muss eine Pause einlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 12.08.2019 | 22:40 Uhr