Hannover 96 - Werder Bremen: Duell der ungeschlagenen Trainer Stand: 17.12.2021 15:47 Uhr Christoph Dabrowski und Ole Werner haben mit Hannover 96 und Werder Bremen bisher je zwei Spiele absolviert - und beide Trainer stehen mit der Maximalausbeute von sechs Punkten da. Dabrowskis Zukunft entscheidet sich direkt nach dem Duell.

"Ich kenne Christoph Dabrowski noch aus Duellen in der Regionalliga, von daher habe ich eine Vorstellung davon, wie er Fußball spielen lässt", sagte Werner am Freitag. Der 33-Jährige hat beste Erinnerung an das bis dato letzte Duell 2019 gewann Bremens neuer Cheftrainer, damals noch Coach der U23 von Holstein Kiel, 3:2 gegen Dabrowski und dessen U23 von Hannover. Die beiden anderen Duelle endeten 1:1, mithin ist Werner sogar noch ungeschlagen.

Kind zur T-Frage in Hannover: "Es läuft auf Dabrowski hinaus"

Am Sonntag (13.30 Uhr/im NDR Livecenter) nun treffen die beiden Trainer wieder aufeinander - allerdings zwei Etagen weiter oben. Und während Werner in Bremen bereits seinen zweiten Posten als Cheftrainer im Profifußball innehat, geht es für Dabrowski im letzten Spiel des Jahres um den ersten großen Vertrag.

Weitere Informationen Trainer bei Hannover 96: Wird Aushilfe Dabrowski zur Dauerlösung? Zwei Spiele, zwei Siege: Aushilfscoach Christoph Dabrowski macht bei den "Roten" viel Werbung in eigener Sache. Zukunft offen. mehr

Die Chancen stehen gut. Er habe "noch nie erlebt, dass sich eine Mannschaft so für einen Trainer positioniert hat", sagte Clubchef Martin Kind dem "sportbuzzer" und ergänzte: "Es läuft auf Dabrowski hinaus. Es sei denn, die Mannschaft bricht gegen Werder auseinander." Das aber "wird nicht passieren", ist sich Kind sicher. "Wir werden das dann nach dem Spiel auch zügig verkünden." Sportchef Marcus Mann werde das gleich nach dem Abpfiff in der Kabine erledigen.

96-Trainer Dabrowski: "Die 5.000 Fans werden richtig Alarm machen"

Auch wenn die Corona-Verordnung Niedersachsens nur noch 5.000 Zuschauer im Stadion erlaubt, hofft Dabrowski auf lautstarke Unterstützung in seinem kleinen Endspiel: "Ich gehe davon aus, dass die, die da sein werden, richtig Alarm machen werden. Und darauf freue ich mich natürlich schon."

Immerhin braucht der 43-Jährige, der in seiner Spieler-Karriere sowohl das Trikot der "Roten" als auch das der Grün-Weißen getragen hat, keine Werder-Unterstützung von den Rängen zu befürchten. Gäste-Fans sind bei dem Spiel nicht zugelassen.

Stürmer Füllkrug, Ducksch und Weydandt im Fokus

Personell könnte es für Dabrowski allerdings besser aussehen. Lukas Hinterseer fällt nach seiner Corona-Infektion aus. Immerhin gab der Interimscoach Entwarnung bei Hendrik Weydandt, der sich Anfang der Woche im Training verletzt hatte: "Es ist nichts Wildes." Der 1,95-Meter-Mann, der Hinterseer in der Startformation ersetzen könnte, sei "auch eine Option für Sonntag".

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Auf der anderen Seite droht Ungemach ausgerechnet von zwei ehemaligen Hannoveranern. Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch, der erst zu Saisonbeginn die Seiten gewechselt hat, harmonieren immer besser miteinander. "Ich freue mich zurückzukehren", sagte Ducksch mit einem Lächeln, sollte er ein Tor schießen, will er auf den Jubel verzichten.

Werder-Coach Werner: "Als Gruppe noch besser als 96 sein"

Dabrowski hat mit den Siegen gegen den HSV und in Ingolstadt genauso den Negativtrend seines Teams gestoppt, wie auf der anderen Seite Ole Werner für Werder gegen Aue und in Regensburg. Mindestens für einen ist die Siegesserie nach dem direkten Aufeinandertreffen beendet - im Falle eines Remis für beide.

"Ich brenne auf den Sieg, aber ich weiß auch, was dazugehört, um 96 zu schlagen", sagte Werner. "Die Hannoveraner haben eine hohe individuelle Qualität und zuletzt auch als Gruppe immer besser zueinander gefunden. Unsere Aufgabe ist es, als Gruppe noch besser zu funktionieren."

Mögliche Aufstellungen

Hannover 96: Hansen - Muroya, Franke, Börner, Hult - Ondoua - Kaiser - Beier, Kerk, Maina - Weydandt

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Agu, Jung - Groß - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 17.12.2021 | 22:50 Uhr