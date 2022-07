Hannover 96: Torwart Hansen manövriert sich weiter ins Abseits Stand: 12.07.2022 12:50 Uhr Nachdem sich Hannover-96-Torwart Martin Hansen über seine sportliche Degradierung öffentlich beklagt hat, erwägt der Fußball-Zweitligist offenbar eine Abmahnung sowie eine Geldstrafe für den 32-Jährigen.

Nach seiner öffentlichen Beschwerde solidarisierten sich mehrere ehemalige 96-Spieler wie Marvin Ducksch (Werder Bremen) und Linton Maina (1. FC Köln) in sozialen Netzwerken mit dem dänischen Torwart. Die beiden Bundesliga-Profis veröffentlichten bei Instagram ebenso wie die früheren 96er Florent Muslija, Marvin Bakalorz, Edgar Prib, Niklas Hult und Simon Falette ein Foto des Keepers mit dem Hashtag #HansenWeHearYou.

Bei den Fans kommt das in den sozialen Netzwerken unterschiedlich an: Einige begrüßen die Solidarität der ehemaligen Mitspieler, andere hingegen kritisieren Hansen. Der Keeper solle die alten Wegbegleiter zudem aktiv aufgefordert haben, ihn zu unterstützen und entsprechende Posts zu verbreiten, heißt es. Wie die "Neue Presse" in Hannover berichtet, sagte Hansen über seine gegenwärtigen Mitspieler: "Ich finde es schade, dass wir als Teamkollegen in so einer Situation nicht mehr zusammenstehen und gegen etwas so krass Unfaires kämpfen."

Hansen beklagt "schlechten Stil"

Der 32-Jährige muss sich hinter Stammkeeper Ron-Robert Zieler, Leo Weinkauf und Toni Stahl einreihen und darf bei Hannover 96 nur noch mit der zweiten Mannschaft aus der Regionalliga Nord trainieren. In einem Interview der dänischen Zeitung "Tipsbladet" hatte der Torwart am Wochenende mitgeteilt, rechtliche Schritte gegen seinen Arbeitgeber zu prüfen. "Ich bin dabei zu untersuchen, ob das legal ist", sagte Hansen.

96 wirft Hansen "einen schlechten Stil" vor. Gerade in Hannover gäbe es "den Trend, dass es mit sehr vielen der ehemaligen Mitarbeiter zu Klagen kommt. Ich bin nur einer und ich bin sicherlich nicht der Letzte", sagte er in Anspielung auf die Klagen von Ex-Trainer Zimmermann oder Ex-Sportchef Gerhard Zuber. Hansen engagierte nach eigenen Angaben den in Rechtsfragen des Profifußballs sehr erfahrenen Frankfurter Anwalt Horst Kletke.

Reagiert Hannover 96 mit Abmahnung und Geldstrafe?

Der "Neuen Presse" gegenüber betonten Sportdirektor Marcus Mann und Clubchef Martin Kind, dass der Vertrag es hergebe, den Spieler in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen zu lassen. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung beraten die Verantwortlichen nun über eine Abmahnung und Geldstrafe für den Torwart. Auf Hansens öffentliche Äußerungen angesprochen, sagte Mann der "Neuen Presse": "Ich kann seine Unzufriedenheit verstehen. Aber ob er dadurch seine Situation verbessert, sei dahingestellt." Hansens Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2023.

