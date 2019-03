Stand: 11.03.2019 13:18 Uhr

Hannover 96: Sind Mut und Leidenschaft genug? von Florian Neuhauss, NDR.de

Eine Szene als Sinnbild für einen ganzen Club: Hannovers Stürmer Genki Haraguchi umkurvt Lukas Hradecky und schießt aufs nun leere Tor der Leverkusener. Doch der Japaner hat die Rechnung ohne die Platzverhältnisse gemacht. Der Ball bleibt im Schnee stecken - und am Ende kassiert 96 die 17. Saisonniederlage (2:3). Beim Club aus der niedersächsischen Landeshauptstadt läuft momentan alles schief. Trainer Thomas Doll meinte: "Der Fußballgott ist zurzeit wirklich nicht Hannoveraner." Doch viele Probleme sind hausgemacht - und der sechste Bundesliga-Abstieg nimmt immer deutlichere Formen an.

Auswärtsspiel in Augsburg als Hoffnungsschimmer?

14 Punkte nach 25 Spielen - mit solch einer Bilanz hat noch nie ein Bundesligist die Klasse gehalten. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt fünf Punkte, zum rettenden Ufer fehlen schon acht. Auf diesem 15. Tabellenplatz rangiert derzeit der FC Augsburg, bei dem die "Roten" am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) gastieren. Ein Hoffnungsschimmer? 96 wartet zwar seit dem 21. Oktober 2017 auf einen Auswärtssieg, der gelang damals aber beim FCA.

"Dafür können wir uns nichts kaufen"

Noch jedenfalls geben sich die Hannoveraner optimistisch. "Wir wollen das Unmögliche möglich machen. Es ist total deplatziert, jetzt aufzugeben. Das macht überhaupt keinen Sinn", betonte Manager Horst Heldt. Und der neue Kapitän Marvin Bakalorz sagte am Sonntag nicht zu Unrecht: "Man hat heute unser Kämpferherz gesehen. Es ist doch da." Aus dem 0:2-Rückstand gegen Leverkusen hatten Bakalorz und Co. in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich ein 2:2 gemacht. Eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Doch trotz Mut und Leidenschaft setzte sich am Ende die individuelle Klasse der Gäste durch. "Ich bin im Großen und Ganzen stolz auf die Mannschaft", unterstrich der Spielführer.

Doch glauben die Niedersachsen selbst noch an den Klassenerhalt? Doll berichtete, seine Spieler hätten "völlig traurig in der Kabine gesessen, denn am Ende des Tages kannst du dir für so eine Aufholjagd nichts kaufen".

Nebenschauplätze noch und nöcher

In der prekären Lage wäre es so wichtig, an einem Strang zu ziehen, mit einer Zunge zu sprechen. Doch erst kehrte nach dem 1:5 in Stuttgart Doll seinem Team demonstrativ den Rücken, dann landete Präsident Martin Kind verbal einen Tiefschlag: "Die aktuelle Mannschaft ist kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert." Ein Statement, weder mit der Medienabteilung noch mit Doll oder Heldt abgesprochen. Besonders Sommerzugang Walace zählte Kind an. Doll gab dem Brasilianer prompt eine Startelfgarantie für das Leverkusen-Spiel, nur um ihn zur Pause wieder auszuwechseln.

Bakalorz erklärte nach dem Leverkusen-Spiel zwar, die Kritik des Präsidenten sei innerhalb der Mannschaft kein Thema gewesen. Doch es gibt auch andere Stimmen. Die Fans zollten dem kämpfenden Team mit ihrer Unterstützung Respekt, reiben sich aber weiter in Auseinandersetzungen mit dem Präsidenten auf. Gerade trifft man sich wieder vor Gericht.

Nur so geht es

So steht die Mannschaft irgendwie doch ganz allein da. Sie hat gegen Leverkusen (die vielleicht von Kind erhoffte) Trotzreaktion gezeigt. Ihr Mut und die Leidenschaft haben aber nicht gereicht. Doch nur so geht es - und sei es, dass sich 96 so zumindest erhobenen Hauptes aus der Liga verabschiedet.

