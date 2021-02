Hannover 96: Ohne Ducksch und Weydandt nach Düsseldorf Stand: 19.02.2021 16:03 Uhr Geht da noch etwas für Hannover 96 im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga? Neun Punkte Rückstand auf Rang drei sind es für die Niedersachsen zurzeit. Die Partien am Sonntag in Düsseldorf und eine Woche später gegen Fürth sind richtungsweisend.

Nur mit zwei Siegen dürfte die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak ernsthaft noch ein Wörtchen um den Bundesliga-Aufstieg mitreden - ansonsten können die "Roten" beinahe schon einen Haken hinter die Saison machen. Kocak ließ sich während der Pressekonferenz am Freitag in dieser Hinsicht wenig bis nichts entlocken: "Wir haben ein wichtiges und schwieriges Spiel vor der Brust und sollten nicht ständig den Taschenrechner rausholen, sondern uns darauf fokussieren, was wir leisten können." Er traue seiner Mannschaft zu, "das Spiel erfolgreich zu gestalten - auch wenn die Vorzeichen jetzt nicht so super sind."

Ducksch und Weydandt zu Untersuchungen nach München

Nicht so super - damit sprach Kocak vor dem richtungsweisenden Duell das Personalproblem im Angriff an. In Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt fallen gleich zwei Stürmer aus. Die Diagnose Muskelfaserriss bei Ducksch steht bereits seit Montag fest, die genaue Ursache für die Wadenprobleme bei Weydandt ist noch nicht gefunden. Das Duo reiste am Donnerstag nach München zu genaueren Untersuchungen zu Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Noch gebe es keine neue Nachrichten, erklärte Kocak, der einen Einsatz Weydandts am Sonnabend aber zuvor schon praktisch ausgeschlossen hatte: "Er hat ja eine komplette Woche nicht trainiert. Und in der Zweiten Liga eine Woche ohne Training - das wird schwer, das aufzufangen", so der Trainer.

Twumasi fällt weiter aus

Als mögliche Alternativen testete der 96-Coach im Training Valmir Sulejmani und Moussa Doumbouya. Die Tendenzn geht zu Sulejmani: "Er ist eigentlich ein gelernter Zentrumsstürmer, der in den letzten Wochen über Außen für uns sehr gute Spiele abgeliefert hat. Diese Woche hat er sich im Training auch im zentralen Bereich sehr gut bewegt", sagte Kocak. Nicht zur Verfügung steht weiterhin Patrick Twumasi, der nach seiner Muskelverletzung nur Lauftraining absolvierte.

Mögliche Aufstellungen:

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Danso, Hoffmann, Krajnc - Morales, Prib - Appelkamp, Peterson - Karaman, Hennings

Hannover 96: Esser - Muroya, Franke, Hübers, Hult - Kaiser, Bijol - Schindler, Haraguchi, Muslija - Sulejmani

