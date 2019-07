Stand: 02.07.2019 16:57 Uhr

Hannover 96: Teuchert-Ausleihe ist fix

Fußball-Zweitligist Hannover 96 rüstet seinen Kader weiter auf. Vom Bundesligisten Schalke 04 kommt Cedric Teuchert auf Leihbasis zu den Niedersachsen, die zudem eine Kaufoption vereinbarten. Am Montag hatte der 22-Jährige bereits bei den Niedersachsen mittrainiert, am Dienstag machte 96 den Wechsel offiziell. "Wir haben intensiv Ausschau nach einem Spieler gehalten, der unsere Torquote erhöhen kann. Cedric Teuchert bringt alles mit, um das zu schaffen. Er hat in der U21 schon Ausrufezeichen gesetzt", erklärte Hannovers Trainer Mirko Slomka.

Teuchert Neuzugang Nummer fünf

Bei den Königsblauen kam Teuchert in der vergangenen Saison nicht zum Zug, der Angreifer bestritt lediglich neun Partien. Dafür war er mit acht Treffern entscheidend an der EM-Qualifikation der deutschen U21-Nationalmannschaft beteiligt. Teuchert ist nach Marvin Ducksch, Sebastian Jung, Marcel Franke und Ron-Robert Zieler der fünfte Neue, den Sportdirektor Jan Schlaudraff an die Leine gelockt hat.

Dreijahresvertrag für Ducksch

Am Freitag erst hatte sich 96 die Dienste von Ducksch gesichert. Der ehemalige Zweitliga-Torschützenkönig wechselt nach nur einem Jahr beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf zu den Niedersachsen. Der 25 Jähre alte Stürmer unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Slomka: "Ein Stürmer, der Spiele entscheiden kann"

"Hier bewegt sich was. Das hat mir umso mehr das Gefühl gegeben, dass der Schritt nach Hannover genau richtig ist. Ich freue mich sehr auf die Mannschaft, den Trainer, die Fans und auf die Herausforderung, die wir vor uns haben", sagte Ducksch. Trainer Mirko Slomka freut sich über die neue Option für die Offensive: "Mit Marvin bekommen wir einen Stürmer mit viel individueller Klasse, der Spiele entscheiden kann. Genau so einen Typen haben wir gesucht, und ich freue mich sehr, dass er sich für uns entschieden hat."

Ducksch war im Sommer 2018 für zwei Millionen Euro Ablöse vom FC St. Pauli zum damaligen Aufsteiger Düsseldorf gewechselt, nachdem er zuvor an Holstein Kiel ausgeliehen war. Für die Rheinländer kam er aber in der Liga nur auf 16 Einsätze und ein Tor.

