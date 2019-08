Stand: 01.08.2019 15:20 Uhr

Hannover 96: Mit Heimsieg Vertrauen zurückgewinnen

Der Zweitliga-Auftakt beim VfB Stuttgart hatte für die Fußballer von Hannover 96 mehr als nur einen Hauch von Bundesliga. 52.000 Zuschauer wollten die Partie der gefallenen Traditionsclubs am vergangenen Freitag live im Stadion verfolgen. Der 96-Start missglückte beim 1:2 nicht vollends. Dennoch steht die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka im ersten Heimspiel gegen Jahn Regensburg am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) bereits unter Druck.

Mögliche Aufstellung Hannover 96





















96 rechnet mit lediglich 28.000 Zuschauern

Zur Bundesliga-Anstoßzeit hält die Zweite Liga Einzug in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Der Enthusiasmus der Fans bewegt sich in überschaubaren Grenzen. 96 rechnet am Sonnabend mit rund 28.000 Zuschauern. Nach dem Abstieg vor drei Jahren kamen zum ersten Heimspiel der neuen Zweitliga-Saison gegen Fürth immerhin gut 38.000 Zuschauer. Für Slomka und sein Team geht es also auch darum, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und die eigenen Anhänger wieder zu mobilisieren. "Ich habe das Gefühl, dass die Stimmung in der Stadt positiv ist. Ich halte es für wichtig, dass wir jetzt mit aller Macht versuchen, dieses Spiel zu gewinnen", betonte Slomka.

Walace steht überraschend im Kader

Personell gibt es eine Überraschung: Walace, der vom Verein bereits die Freigabe für einen Wechsel erhalten hatte, steht vor einem Comeback. "Insbesondere in den letzten zwei Tagen hat er sehr gut trainiert. Er hat in dieser Woche ein Ausrufezeichen gesetzt. Es gibt keinen Grund für mich, ihn nicht in den Kader zu nehmen", sagte Slomka über den Brasilianer, der vor einem Wechsel nach Italien zu Udinese Calcio stehen soll. "Ich habe mit ihm gesprochen und seine Antwort war: Trainer, ich bin Profi. Ich bin hier bei Hannover 96 solange Profi, bis ich woanders bin. Seine Einstellung ist da erstklassig", so Slomka.

Auch Jonathas eine Alternative

Ohnehin scheint der Coach gerade milde gestimmt zu sein. "Auch Jonathas ist eine Alternative", sagte er. Dabei war auch der brasilianische Stürmer eigentlich bereits aussortiert. Vielleicht zwingen Slomka aber auch die überschaubaren Möglichkeiten innerhalb seines Kaders dazu, jedem Profi noch einmal eine Chance zu geben.

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 03.08.2019 | 18:05 Uhr