Hannover 96: Millionenverlust und bescheidene Ziele

Abstieg aus der Fußball-Bundesliga und eine schwache Hinrunde in der Zweiten Liga mit dem Überwintern auf dem 13. Tabellenplatz: Hannover 96 hatte im Jahr 2019 wenig Grund zur Freude. Wird es im neuen Jahr besser? Die Ziele sind jedenfalls bescheidener geworden bei den Niedersachsen. Ein "sicherer, mittlerer Tabellenplatz" soll es am Ende der Spielzeit sein, sagte Hauptgesellschafter Martin Kind am Donnerstag beim traditionellen Neujahrsempfang in Hannover.

Zehn Millionen Euro Verlust in zwei Jahren

Der sportliche Niedergang hat bei 96 auch finanziell Spuren hinterlassen. Laut Kind verbuchte der Zweitligist in den vergangenen beiden Jahren einen Verlust von rund zehn Millionen Euro. Trotzdem sei Hannover "handlungsfähig und handlungswillig“, betonte der 75 Jahre alte Unternehmer, den der Abstieg noch immer schmerzt. "Es stört mich, dass wir uns mit Vereinen wie dem SV Sandhausen vergleichen müssen. Aber das ist das Ergebnis der sportlichen Entwicklung", so Kind, der gleichzeitig ankündigte, dass in den kommenden Tagen ein Nachfolger für Torwarttrainer Jörg Sievers verpflichtet werden soll. Die 96-Ikone hatte am Dienstag seinen Abschied zum schottischen Verein Heart of Midlothian verkündet.

