Hannover 96: Kocak verlängert bis 2023

Fußball-Zweitligist Hannover 96 nutzt die Pause wegen der Corona-Pandemie weiter für personelle Entscheidungen. Einen Tag nach der Einigung mit Sportchef Gerhard Zuber verlängerten die Niedersachsen den auslaufenden Vertrag mit Cheftrainer Kenan Kocak. Der 39-Jährige, seit November bei den "Roten", unterschrieb bis zum 30. Juni 2023.

Kind: "Hat das Team stabilisiert und weiterentwickelt"

"Mir geht es um Vertrauen und Kontinuität für die nächsten Jahre, deshalb haben wir auch beim Cheftrainer mit einem Dreijahresvertrag die Voraussetzungen dafür geschaffen", erklärte Geschäftsführer Martin Kind.

Kocak habe in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen, "dass er eine Mannschaft neu ausrichten, stabilisieren und weiterentwickeln kann. Die Mannschaft hat unter ihm große Fortschritte gemacht und spielt einen attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt."

Kocak hat die Niedersachsen seit dem 14. Spieltag der Saison von Rang 15 auf Rang neun geführt. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz wuchs in der Zeit von zwei auf acht Zähler.

Kocak: "Wir werden keine Luftschlösser bauen"

Er habe sich "vom ersten Tag an" im Club wohlgefühlt, sagte der 96-Coach. "Ich habe gespürt, welche große Rolle Hannover 96 nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Menschen in der Region spielt. Das ist eine Verantwortung, die ich mit meinem Trainerteam und dem Staff gerne annehme. Wir werden keine Sprüche klopfen oder Luftschlösser bauen. Was wir aber versprechen: dass wir wirklich alles dafür geben werden, dieser Verantwortung gerecht zu werden."

