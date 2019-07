Stand: 28.07.2019 19:55 Uhr

Hannover 96: Kind zieht 50+1-Antrag zurück

Die Übernahmepläne des Geschäftsführers der Profiabteilung Martin Kind beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 sind gescheitert. Wie die Niedersachen auf ihrer Homepage am Sonntag mitteilten, ist der seit Anfang Mai ruhende Antrag des langjährigen Clubpräsidenten auf eine Ausnahmeregelung von der 50+1-Regel zurückgezogen worden. Sebastian Kramer, Kinds Nachfolger als Vereinschef, hatte nach seiner Wahl angekündigt, überprüfen zu wollen, wie mit dem Antrag umzugehen sei. Der Ausnahme-Antrag war 2018 von der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgelehnt worden, das Verfahren an das Ständige Schiedsgericht gegangen.

Verfahren beendet

Weil dort in nächster Zeit keine Entscheidung zu erwarten gewesen wäre, "haben das Wirtschaftsunternehmen Profifußball von Hannover 96 und Martin Kind das Verfahren beim Ständigen Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen beendet", heißt es auf der 96-Homepage. Näheres wurde nicht bekannt. Die Gründe für die Rücknahme und "die Entscheidungen für die Zukunft" würden "in Kürze" dargelegt werden, hieß es lediglich. 2017 hatten Kind, die Profigesellschaft Hannover 96 GmbH und Co. KGaA und der Stammverein Hannover 96 e.V. den Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung, wie sie bereits der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim besitzen, gestellt.

Vorwurf der fehlenden Neutralität

Laut "sportbuzzer" hatte Kind-Anwalt Christoph Schickhardt das Ständige Schiedsgericht bereits am 11. Juli über die Klagerücknahme informiert. In seiner Begründung habe der Jurist gezielt den Vorsitzenden Professor Udo Steiner angegriffen und ihm fehlende Neutralität vorgeworfen. Mehr noch: "Im Verfahren ist dann immer deutlicher geworden, dass der Vorsitzende des Schiedsgerichts alles in seiner Macht Stehende unternimmt, um die 50+1-Regel aus traditionellen Überlegungen zu retten und aufrechtzuerhalten." Nur aus Respekt gegenüber der Person Steiner und seiner Lebensleistung sei kein Befangenheitsantrag gestellt worden.

Geht es nun vor das Landgericht?

Die Debatte über die 50+1-Regel schwelt aber weiter. Kind hatte zwar stets erklärt, nur die Ausnahme für 96 erreichen zu wollen. Klar war aber auch, dass dieses Verfahren weitreichender werden würde - bis hin zu einer Grundsatzentscheidung, in wie weit Investoren in der Bundesliga an Vereinen beteiligt werden dürfen. Der Weg über ordentliche Gerichte bleibt für Kind aber weiter offen. 96-Präsident Kramer forderte einen Verzicht auf diesen Schritt.

Kind hatte längst eine Klage gegen die 50+1-Regel als solche vor dem Landgericht Frankfurt am Main vorbereiten lassen. Nicht wenige Juristen sind der Ansicht, dass diese nur in Deutschland geltende Regelung nicht mit EU-Recht vereinbar sei.

Stichwort 50+1 Durch die sogenannte 50+1-Regel wird bislang verhindert, dass Investoren mehr als 50 Prozent der Anteile an einem Fußball-Club erwerben können. In anderen Ligen - zum Beispiel in England - gibt es eine solche Regelung nicht. Besonders Hannovers langjähriger Clubpräsident Martin Kind macht sich dafür stark, die Regel zu kippen, um die "Kapitalsituation der Clubs zu verbessern". Die Regelung wurde bisher beibehalten, steht aber permanent in der Diskussion. Befürworter der Regelung kritisieren, dass beim Wegfall der Markt für ausländische Investoren geöffnet werden könnte, die kein sportliches Interesse an einem deutschen Bundesliga-Club haben.

