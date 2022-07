Hannover 96: Kind lässt Abberufung als Geschäftsführer prüfen Stand: 28.07.2022 12:39 Uhr Nach seiner Abberufung als Geschäftsführer durch den Vorstand des Hannover 96 e.V. lässt Martin Kind den Beschluss rechtlich prüfen. Das teilte die Hannover 96 GmbH&Co. KGaA am Donnerstagvormittag mit.

In einer knappen Mitteilung hatte 96 am Mittwochabend die überraschende Abberufung des 78-Jährigen als Geschäftsführer der Management GmbH bekannt gegeben: "Martin Kind wurde als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH mit sofortiger Wirkung aus wichtigen Gründen abberufen. Die Gremien werden zeitnah über die Neubestellung der Geschäftsführung entscheiden. Der Vorstand Hannoverscher Sportverein von 1896 e.V." Nun wehrt sich der langjährige Vereinsboss dagegen.

Kind: Nur Aufsichtsrat darf Geschäftsführer abberufen

Bei Hannover 96 gibt es eine komplizierte Struktur mehrerer Gesellschaften. Der 78 Jahre alte Kind ist Mehrheitsgesellschafter der Hannover 96 Sales&Service GmbH&Co. KG, der die Profifußball-KGaA zu 100 Prozent gehört. Da die 50+1-Regel in Deutschland jedoch vorschreibt, dass der Stammverein immer die Stimmen-Mehrheit in einer ausgegliederten Kapitalgesellschaft besitzen muss, werden die Geschäftsführer der KGaA von der Hannover 96 Management GmbH bestimmt. Und die gehört zu 100 Prozent dem Stammverein.

Kinds Absetzung war am Mittwochabend eine Entscheidung des e.V.-Vorstands. Der Hörgeräte-Unternehmer verweist jedoch darauf, dass nur der Aufsichtsrat der Management GmbH einen Geschäftsführer berufen und abberufen darf. Dieses Gremium ist mit je zwei Vertretern der Kapital- und Vereinsseite besetzt, wurde laut Mitteilung der KGaA aber nicht über die Absetzung Kinds informiert. Vereinspräsident Sebastian Kramer bestätigte unterdessen auf Nachfrage, dass der e.V. bereits einen Nachfolger für Kind gefunden habe.

Kritik von Schatzschneider und Neururer

Vereinsikone Dieter Schatzschneider kritisierte die überraschende Abservierung deutlich. "Wenn dieser Vorstand jetzt die Profis übernimmt, ist das das Ende des Profifußballs von 96. Ich bin sauer, weil immer nur draufgehauen wird auf Martin Kind, gerade vom Vorstand des Gesamtvereins", sagte der 64-Jährige der HAZ.

Auch der frühere 96-Trainer Peter Neururer kann den Beschluss schwer nachvollziehen. "Ohne Martin Kind wäre 96 längst von der Fußballlandkarte verschwunden. Hoffentlich wissen die handelnden Personen genau, was sie da machen und wen sie da in Zukunft ersetzen müssen", sagte der 67-Jährige.

Konflikte nach Antrag für Ausnahmegenehmigung von 50+1-Regel

Kind war 1997 noch zum Präsidenten von Hannover 96 gewählt worden, als der Club in der Dritten Liga spielte. Unter ihm gelang die Rückkehr in die Bundesliga, der Umbau des Stadions in eine WM-Arena - und die Ausgliederung des Profibereichs. Als Kind nach 20-jähriger Förderung seines Clubs genau wie der VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und 1899 Hoffenheim eine Ausnahmegenehmigung von der 50+1-Regel bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) bekommen wollte, spitzten sich die Konflikte bei 96 zu. Kinds Antrag wurde abgelehnt, die Opposition im Verein immer stärker.

Als sich der langjährige Clubboss als Präsident des Muttervereins zurückzog, um sich nur noch um den Profifußball zu kümmern, wählten die Mitglieder 2019 lauter Kind-Gegner und 50+1-Befürworter an die Spitze des Hannover 96 e.V.. Von da an arbeiteten Kapital- und Vereinsseite mehr gegen- als miteinander.

Schäfer als Kind-Nachfolger abgelehnt

Beide Seiten konnten sich nie auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Kind-Nachfolge an der Spitze der Profifußball-Gesellschaft einigen. Den von Kind und Drogerie-Unternehmer Dirk Roßmann erst 2021 verpflichteten Robert Schäfer lehnte die e.V.-Spitze dafür ab. Die Konflikte schienen sich vorerst beruhigt zu haben, weil Kind mit seinem Geld die Verluste der Corona-Zeit ausglich und in diesem Sommer eine hochambitionierte neue Mannschaft zusammenstellte. Doch diese Ruhe ist nun vorbei. Zumal weiteres Chaos droht, sollten Kind und seine Mitstreiter ihr Kapital zurückziehen. Der Mutterverein müsste für potente Alternativen sorgen.

