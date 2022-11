Hannover 96: Heute Reifeprüfung bei Spitzenreiter Darmstadt 98 Stand: 04.11.2022 08:21 Uhr Hannover 96 ist seit drei Zweitliga-Partien ungeschlagen und hat zu den Aufstiegsplätzen aufgeschlossen. Doch ob die Niedersachsen wirklich zu den Spitzenteams der Liga zählen, wird sich gegen Tabellenführer Darmstadt 98 zeigen.

Die "Roten" gastieren heute Abend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei den "Lilien" und könnten mit einem Sieg bis auf zwei Punkte zum Liga-Primus aufschließen. Nach dem 1:0 gegen den KSC herrscht rund um die Leine Zuversicht: "Wir sind selbstbewusst. Wir haben dreimal zu Null gespielt, sieben Punkte geholt, sind in Schlagdistanz", sagte Trainer Stefan Leitl. Und ergänzte kämpferisch: "Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass wir dort punkten können. Am besten dreifach."

Leitl: "Es kommt ein Brett auf Darmstadt 98 zu"

Dass die Gastgeber verwundbar sind, bewies jüngst Nord-Rivale FC St. Pauli, der den Hessen am heimischen Millerntor ein 1:1 abtrotzte. "Es ist eine gewachsene, reife Mannschaft, die sehr schwer zu schlagen ist", hob Leitl dennoch hervor.

AUDIO: 96-Coach Leitl: "Es ist möglich, in Darmstadt zu punkten" (2 Min) 96-Coach Leitl: "Es ist möglich, in Darmstadt zu punkten" (2 Min)

Verstecken will sich 96 nicht: "Es kommt ein Brett auf Darmstadt 98 zu. Die fünf Punkte Differenz sehen viel aus, aber im Prinzip haben sie zwei Tore mehr geschossen als wir und zwei weniger kassiert. Es wird also ein enges Spiel, bei dem die Tagesform entscheidet", betonte der Coach.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Der gebürtige Münchener spielte zwischen 2004 und 2007 für die Darmstädter und absolvierte 90 Partien für die "Lilien" in der Regionalliga Süd. "Es ist nach wie vor noch ein Spiel, was für mich besonders ist", sagte Leitl.

Aufstiegsträume? Leitl verweist auf die Entwicklung

Angesprochen auf das Rennen um die Aufstiegsplätze wurde Leitl etwas defensiver: "Die drei Mannschaften vorne stehen dort verdient. Wir sind in einer Situation, die wir uns hart erarbeiten mussten", sagte der 45-Jährige. "Aber es macht Spaß, um etwas zu spielen." Sein Team sei aktuell aufgrund der Entwicklung in einer strategisch guten Position.

Personell kann der Tabellenfünfte aus dem Vollem schöpfen, den Niedersachsen steht der komplette Kader zur Verfügung. "Das ist ungewöhnlich", sagte Leitl, freut sich aber über die zahlreichen Möglichkeiten, die Frische seiner Spieler hochzuhalten.

Drei Spiele binnen acht Tagen

Denn nach dem Duell in Darmstadt haben die Niedersachsen ein strammes Programm vor der Brust. Am kommenden Dienstag gastiert Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) in Hannover, ehe mit dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel am übernächsten Freitag (11. November, 18.30 Uhr) die Hinrunde endet. Eine hohe Belastung für die Profis, die Leitl steuern will. "Wir bleiben zusammen bis zum Spiel in Kiel", sagte der Trainer. "Hier wird gearbeitet, regeneriert, sich vorbereitet."

Mögliche Aufstellungen:

Darmstadt 98: Schuhen - P. Pfeiffer, MÜller, Zimmermann - Bader, Kempe, Holland, Ronstadt - Mehlem - Manu, Tietz

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Muroya, Köhn - Kunze, Besuschkow - Nielsen - Weydandt, Beier

Weitere Informationen 50+1 ausgehebelt? Martin Kind, Hannover 96 und die Rolle der DFL Hannover 96 scheiterte vor Gericht, Geschäftsführer Martin Kind loszuwerden. Ein bislang nicht öffentlicher Vertrag zeigt warum. Wurde die 50+1-Regel verletzt? mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.11.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Hannover 96