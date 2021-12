Hannover 96 - HSV: Duell der beiden Trainerkumpels Stand: 03.12.2021 16:38 Uhr Im Zweitliga-Nordduell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV stehen am Sonntag besonders die beiden Trainer im Fokus. 96-Interimscoach Christoph Dambrowski und HSV-Trainer Tim Walter sind seit dem Fußballlehrer-Lehrgang Freunde.

Bald vier Jahre ist es her, dass sich Walter und Dabrowski zu einem ganz besonderen gemeinsamen Fotoshooting aufstellten. Beide in feinem Zwirn, mit eleganter Krawatte und einem strahlenden Lächeln auf den Lippen. Es war der 20. März 2017 - der Tag, an dem an der Hennes-Weisweiler-Akademie des Deutschen Fußball-Bundes die Absolventen des 63. Fußballlehrer-Lehrganges feierlich verabschiedet wurden. Walter, seit Beginn dieser Saison Trainer des Hamburger SV, und Dabrowski, seit Mittwoch Interimscoach bei Hannover 96, waren sich nahe - nicht nur auf jenem Foto, sondern auch im Lernen und Leben an der Akademie.

Am Sonntag kommt es für beide zu einem Wiedersehen: Dann wird um 13.30 Uhr (im Livecenter bei NDR.de) in der 96-Arena vor maximal 22.500 Zuschauern das Nordduell zwischen den beiden Traditionsclubs angepfiffen.

Für 90 Minuten und etwas mehr werden die beiden Freunde am 16. Spieltag der Zweiten Liga Kontrahenten im Duell um drei Punkte, die für beide Clubs so eminent wichtig wären - für Hannover im Kampf um den Klassenerhalt, für Hamburg im Rennen um den Aufstieg. "Wir haben zusammen den Fußballlehrer gemacht, uns schätzen gelernt und auch im Anschluss daran Kontakt gehabt", sagte Walter am Freitag in der Pressekonferenz. "Aber jetzt ist das Entscheidende, dass wir am Wochenende unser Spiel gewinnen wollen."

HSV-Coach Walter rechnet mit Trainereffekt bei 96

Leicht werde das aber nicht - erst recht nicht nach dem Trainerwechsel bei den Niedersachsen, glaubt Walter. Dabrowski übernahm nach der Entlassung von Jan Zimmermann und wird das Amt solange ausführen, bis - vermutlich Anfang der kommenden Woche - der Nachfolger präsentiert wird. Der Ex-HSV-Coach Daniel Thioune und der ehemalige Düsseldorfer Trainer Uwe Rösler gelten als aussichtsreiche Kandidaten.

"Wir wissen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition eine Initialzündung sein kann und sind gewarnt. Trotzdem fahren wir nach den positiven Ergebnissen zuletzt selbstbewusst nach Hannover und wollen das Spiel gewinnen", erklärte der HSV-Coach.

"Möchte Jungs sportlich und menschlich weiterbringen"

Das Auftreten der Mannschaft in den vergangenen Wochen stimmt ihn zuversichtlich. Walter sieht eine sehr gute Entwicklung bei seinem Team. "Ich bin sehr glücklich darüber, wie wir Fußball spielen, wie wir agieren. Das ist ein Prozess, in dem wir Stück für Stück weiterkommen wollen. Ich möchte die Jungs sowohl sportlich als auch menschlich weiterbringen", sagte der 46-Jährige, der an der Seitenlinie - vor allem bei Schiedsrichter-Entscheidungen gegen sein Team - durchaus auch mal aufbrausend in Erscheinung treten kann.

96-Interimscoach Dabrowski: "Geiles Spiel vor der Brust"

Wie sein drei Jahre jüngerer Kumpel Dabrowski auftreten wird, wird sich am Sonntag zeigen. In der 96-Pressekonferenz legte der gebürtige Kattowitzer Wert darauf, die sportliche Lage ungeschönt zu beschreiben, damit auch möglichst alle Spieler den Ernst der Lage erkennen. "Wir sind kein Bundesligist mehr. Wir sind kein Zweitligist, der um den Aufstieg spielt. Sondern wir sind ein Zweitligist, der gegen den Abstieg spielt. Jeder, der im Moment noch etwas anderes denkt, ist an der falschen Stelle", sagte Dabrowski.

Von seiner Mannschaft will er in dem Nordduell einiges geboten bekommen: "Es ist ein geiles Spiel vor der Brust: der HSV, ein Gegner, der sehr herausfordernd ist. Aber wir sind nicht dazu da, etwas herzuschenken." In dem Punkt stimmen die beiden Kumpel aus dem 63. Fußballlehrer-Jahrgang vollkommen überein.

Mögliche Aufstellungen:

Hannover 96: Hansen - Muroya, Franke, Krajnc, Hult - Kaiser, Ondoua - Beier, Kerk, Ochs - Hinterseer

Hamburger SV: Johansson - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel, Alidou

