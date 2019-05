Stand: 17.05.2019 09:25 Uhr

Hannover 96: Erst Abschiedsspiel, dann Umbruch

Pirmin Schwegler steht auf dem Rasen des 96-Stadions, hat ein Mikro vom Vereinsfernsehen "96-TV" in der Hand und spricht zu den Fans: "Es war eine schöne Zeit, zwei intensive Jahre. Ich hätte den Verein gerne als Erstligisten verlassen." Der kleine Film trägt den Titel "Pirmin sagt Tschüss". Es ist das Abschiedsvideo des Schweizers, der erzählt, dass er in Zukunft im fernen Australien (Western Sydney Wanderers) kicken wird. Es ist einer von vielen Abschieden am Maschsee: Wenn die bereits als Absteiger feststehenden Hannoveraner am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ihr letztes Saisonspiel bei Fortuna Düsseldorf bestreiten, steht fest: So werden die "Roten" nie wieder auflaufen.

Wir geht es mit Trainer Doll weiter?

"Das soll keine Kaffeefahrt werden, das ist ein Bundesligaspiel", sagte Trainer Thomas Doll vor dem letzten Vorhang: "Die Woche war merkwürdig. Man merkt schon, dass die Luft ein bisschen raus ist. Nichtsdestotrotz wollen wir in Düsseldorf das Optimale rausholen." Der 96-Coach gehört auch zu denen, die noch nicht genau wissen, wie es mit ihnen nach dem Abstieg weitergeht. "Warum nicht? Generell schon", antwortete er am Donnerstag auf die Frage, ob er auch in der Zweiten Liga weiter Lust hätte, Hannover 96 zu trainieren. "Ich weiß natürlich, dass ich einen Vertrag bis 2020 habe. Und ich bin mit meinem Präsidenten übereingekommen, dass wir uns nach dem letzten Spiel zusammensetzen. Daran hat sich nichts geändert."

Sportchef-Suche: Beiersdorfer Kandidat

Der Gesprächstermin mit Clubchef Martin Kind steht bereits seit Wochen fest. Nach wie vor ist es wahrscheinlich, dass die 96er danach die Trennung von ihrem aktuellen Trainer verkünden werden. Allerdings gilt ein guter Bekannter von Doll mittlerweile wieder als Favorit auf den Posten des Sportdirektors oder sogar -vorstands: Der frühere Hamburger Dietmar Beiersdorfer. Beide arbeiteten von 2004 bis 2007 beim HSV zusammen.

Bebou nach Hoffenheim, Anton umworben

Mit oder ohne Doll. Beim Trainingsauftakt am 17. Juni werden nur wenige Spieler des aktuellen Kaders auftauchen. Insgesamt 20 Profis könnten den Club verlassen. Neben dem Abgang von Schwegler sind die Transfers von Ihlas Bebou zur TSG Hoffenheim (rund zehn Millionen Euro) und Niclas Füllkrug zu Werder Bremen (6,5 Millionen) bereits perfekt. An Waldemar Anton ist laut "Bild" neben Eintracht Frankfurt auch der FC Schalke 04 interessiert. Torwart Michael Esser wird von Düsseldorf umworben. Dicke Einnahmen erhofft sich der Verein vor allem durch Verkäufe des Brasilianers Walace und des Japaners Genki Haraguchi.

Doll: "Alle beschäftigen sich mit dem, was kommt"

Auch die fünf Leihspieler Nicolai Müller (Eintracht Frankfurt), Takuma Asano (FC Arsenal), Kevin Akpoguma (TSG 1899 Hoffenheim), Bobby Wood (Hamburger SV) und Kevin Wimmer (Stoke City) werden die 96er verlassen. Weitere Verträge wie der von Kapitän Marvin Bakalorz laufen aus. "Alle beschäftigen sich mit dem, was kommt", sagte Trainer Doll. "Bei vielen läuft der Vertrag aus, viele sollen nicht bleiben." Schon am Samstagabend geht die Mannschaft auseinander. Ihre Abschiedsfeier hatten sie bereits nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (3:0). Ein weiteres Treffen wird es nicht geben. Klar ist: Nur wenige Spieler werden nach dieser verkorksten Saison so ein Abschiedsvideo wie Primin Schwegler bekommen.

