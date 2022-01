Hannover 96: Der Pokal hat eben doch eigene Gesetze Stand: 20.01.2022 12:07 Uhr Als vierter Fußball-Zweitligist hat Hannover 96 das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Nach dem Coup gegen Mönchengladbach werden bei den Niedersachsen Erinnerungen an den Triumph von 1992 wach.

von Johannes Freytag

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze - selten hat diese Fußball-Floskel so gepasst wie am Mittwochabend beim 3:0-Erfolg von Zweitligist Hannover 96 gegen Bundesligist Mönchengladbach. Mit gerade einmal 15 Saisontreffern stellt Hannover zusammen mit Ingolstadt die schwächste Offensive der Zweiten Liga - dennoch sprühte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski gegen die Fohlenelf, die in der zweiten Pokalrunde noch den großen FC Bayern mit 5:0 aus dem Wettbewerb gefegt hatte, nur so vor Spielfreude. Es war nicht übertrieben, dass 96-Profi Sebastian Kerk von einem "hochverdienten Ergebnis" sprach.

Weitere Informationen Nächster Favoriten-Sturz im Pokal: Hannover 96 wirft Gladbach raus Die "Roten" feierten gegen den Bundesligisten ein Fußball-Fest und folgten dem HSV und St. Pauli ins Viertelfinale des DFB-Pokals. mehr

Beier: Im Pokal top, in der Liga noch nicht

Mut bewies 96-Coach Dabrowski zudem mit seiner Aufstellung. Im Gegensatz zum Ligaspiel bei Hansa Rostock (1:0) saßen die erfahrenen Neuzugänge Mark Diemers und Cedric Teuchert nur auf der Bank. Stattdessen avancierte ein 19-Jähriger zum Matchwinner: Maximilian Beier schnürte gegen Gladbach erneut einen Doppelpack. Das war dem Angreifer bereits in der zweiten Runde beim 3:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf gelungen.

Im Punktspielbetrieb hingegen hat Beier, der im vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim an die Leine wechselte, in 16 Partien erst einmal getroffen. Entsprechend fiel das "Lob" von 96-Coach Dabrowski aus: "Maxi ist ein talentierter Junge und ich würde mir wünschen, dass er das in den Ligaalltag überträgt, um sein Potenzial zu entfalten."

Torwart Zieler wieder ein starker Rückhalt

Vorne traf Beier, hinten hielt Torwart Ron-Robert Zieler seinen Kasten sauber. Schon zum zweiten Mal in Folge seit seinem Comeback nach monatelanger Verletzungspause. "Es war für uns einfach ein perfekter Pokalabend, wir haben es richtig genossen", erklärte der Weltmeister von 2014. Seine eigene starke Leistung wollte der 32-Jährige nicht überbewerten: "Wichtig ist, dass wir weitergekommen sind. Ich war 13 Wochen raus, es war keine einfache Zeit, aber jetzt ist es einfach schön, wieder auf dem Platz zu stehen."

Schreibt Hannover erneut Pokal-Geschichte?

Mit Hannover 96, dem HSV, dem FC St. Pauli und dem Karlsruher SC stehen vier Zweitligisten im Pokal-Viertelfinale. Das hatte es zuletzt 2003/2004 gegeben: Damals scheiterte der VfB Lübeck erst im Halbfinale an Werder Bremen, das dann im Endspiel gegen den Zweitligisten Alemannia Aachen triumphierte.

Der einzige Zweitligist, der bislang den Pokal gewinnen konnte, ist Hannover 96, das sich 1992, wie jetzt im Achtelfinale, gegen Mönchengladbach durchsetzte.

Weitere Informationen Hannovers Triumph 1992: Der größte Pokalcoup aller Zeiten Am 23. Mai 1992 schrieb Hannover 96 Fußball-Geschichte: Die Niedersachsen gewannen den DFB-Pokal - als erster und bislang einziger Zweitligist. mehr

Zieler: "Alles ist möglich"

Kurios: Alle Teams, die seitdem im Wettbewerb triumphiert haben, sind in diesem Jahr bereits ausgeschieden. Hannover 96 also ein Favorit auf den Pokalsieg? "Wir haben gesehen, dass alles möglich ist: heute, gestern. Die Favoriten kann man schlagen. Wir haben es eindrucksvoll bewiesen", schürt Zieler die Hoffnungen auf einen weiteren Coup der Niedersachsen.

Ausgelost wird das Viertelfinale am 30. Januar in der ARD "Sportschau", gespielt wird am 1. und 2. März. Soweit blickt 96-Trainer Dabrowski noch nicht voraus: "Ich denke noch nicht an die nächste Runde. Am Sonntag wird es ein anderes Spiel gegen Dresden", hat der 43-Jährige bereits wieder den Liga-Alltag im Blick. Die Niedersachsen haben ab 13.30 Uhr (im Livecenter bei NDR.de) den Aufsteiger zu Gast. Aber die 96-Fans dürfen träumen, denn im Pokal gelten ja andere Gesetze.

Dieses Thema im Programm: Sportschau | 19.01.2022 | 20:30 Uhr