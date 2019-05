Stand: 09.05.2019 15:55 Uhr

Hannover 96: Abschied oder neue Hoffnung

Viele Fußball-Feste haben die Fans von Hannover 96 in dieser Spielzeit wahrlich nicht erlebt. Drei-, vielleicht viermal gingen die Zuschauer zufrieden nach Hause. Wie wird die Partie gegen den SC Freiburg am Sonnabend (15.30 Uhr / im NDR Livecenter) in Erinnerung bleiben? Als letztes Aufbäumen im Kampf um den Klassenerhalt oder als Abschied aus der Eliteliga? Die Konstellation ist simpel: 96 muss seine letzten beiden Partien gewinnen. Gleichzeitig darf der 1. FC Nürnberg maximal vier Zähler holen, während der VfB Stuttgart beide Begegnungen verlieren muss. Dann würden sich die Niedersachsen noch in die Relegation retten.

Mögliche Aufstellung Hannover 96





















Liverpool und Tottenham als Vorbild für Hannover?

Argumente für einen positiven Ausgang gibt es kaum. Doch nach den spektakulären Halbfinals in der Champions League ist 96-Trainer Thomas Doll nicht der einzige, der die Erfolge von Liverpool und Tottenham als Beweis ins Feld führt, dass im Fußball manchmal eben das Unmögliche möglich wird. "Wir haben gesehen, was Glaube und Mentalität bewirken können. Das ist das Geile im Fußball", sagte der Coach der Niedersachsen: "Wir sollten an unsere Chance glauben." Ähnliches war am Donnerstag auch aus Nürnberg zu hören.

Doll verbreitet Optimismus

Doll versucht seit Wochen, positive Stimmung zu verbreiten, nachdem er zu Beginn seiner Amtszeit die eigenen Spieler öffentlich kritisiert hatte. "Es hat sich innerhalb der Mannschaft ein Gebilde herauskristallisiert. Es gibt ein paar Jungs, die vorwegmarschieren. Sie haben eine ungewisse Zukunft, aber das spielt keine Rolle. In den Gesprächen ist ein 'Jetzt erst recht' zu verspüren."

Füllkrug mit Comeback?

Hannover 96: Zwischen Trotz und echter Hoffnung NDR Info - Sport aktuell - 09.05.2019 19:25 Uhr Autor/in: Kunze, Tabea Für Hannover 96 ist der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fast nicht mehr zu schaffen. Trainer Thomas Doll will die Hoffnung zwei Spieltage vor Schluss aber noch nicht aufgeben.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Derart positiv sehen wohl auch im Verein die Situation nur wenige. Doch wer will es Doll verdenken, dass er jede Gelegenheit nutzt, um Optimismus zu verbreiten? Und auch jede personelle Möglichkeit ausschöpfen will: Vielleicht feiert Niclas Füllkrug sein Comeback und kommt erstmals in der Rückrunde zum Einsatz.

Doll: "Er ist ein Kopfballmonster"

Der Stürmer wurde im Dezember wegen eines Knorpelschadens am Knie operiert. In dieser Woche kehrte er erstmals ins Mannschaftstraining zurück. "Wir schauen nochmal", sagte Doll. Eventuell käme Füllkrug für eine Einwechselung in den letzten Spielminuten infrage. "Er ist ein Kopfballmonster und jemand, der das Team gut pushen kann", so der 96-Coach. Außerdem könnte sich der Angreifer mit einem Kurzeinsatz von den eigenen Fans verabschieden. Er wechselt zur kommenden Saison zu Werder Bremen. Auch Ilhas Bebou könnte nach seiner Verletzungspause in den Kader zurückkehren.

Ob die Partie gegen Freiburg für die Zuschauer in der WM-Arena von Hannover auch ein Abschied aus der Bundesliga ist, wird am Sonnabend gegen 17.20 Uhr feststehen.

Weitere Informationen Hannover 96: Saison-Aus für den "ewigen" Felipe War es das für Felipe bei Hannover? Der dienstälteste 96-Profi hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und wird in dieser Saison nicht mehr spielen. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft aus. mehr Das Restprogramm im Bundesliga-Abstiegskampf Als einziger Bundesliga-Nordclub steckt Hannover 96 tief im Abstiegskampf. Gelingt den "Roten" doch noch der Klassenerhalt? Das Restprogramm im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 11.05.2019 | 15:00 Uhr