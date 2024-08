Serie gerissen - Hannover 96 verliert bei Fortuna Düsseldorf Stand: 30.08.2024 20:24 Uhr Hannover 96 hat am dritten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga das erste Gegentor und die erste Saison-Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl verlor verdient mit 0:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf.

Eine Abtastphase gab es in der gut gefüllten Düsseldorfer Arena am Freitagabend nicht. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne, wobei Hannover auch ohne den erkrankten Abwehrchef Marcel Halstenberg in den ersten Minuten den etwas besseren Eindruck machte.

Die Riesenchance zur Führung hatte aber die Fortuna: Phil Neumann verlor leichtfertig kurz hinter der Mittellinie den Ball an Tim Rossmann, der allein auf das 96-Tor zulief.

Die Heimfans machten sich bereit zum Jubeln. Doch Rossmann schloss nicht selbst ab, sondern spielte auf den mitgelaufenen Danny Schmidt - allerdings so ungenau, dass Max Christiansen mit einer großartigen Rettungstat zur Ecke klären konnte (14.).

Fortuna drückt, trifft aber zunächst nicht

Die Kräfteverhältnisse verschoben sich aber mit dieser Szene zu Gunsten der Fortuna, die nun überlegen war und auf das 1:0 drückte. In der 36. Minute parierte Hannovers Schlussmann Ron-Robert Zieler einen Gewaltschuss von Felix Klaus mit der Faust.

Nach der anschließenden Ecke vergab Dawid Kownacki freistehend. 96 konnte froh sein, dass es zur Pause noch 0:0 stand, auch weil die eigene Offensive nicht mehr als einige gute Ansätze zeigte.

Erstes Gegentor für 96 in dieser Saison

Die Intensität blieb auch im zweiten Durchgang hoch, weiterhin mit Vorteilen für Düsseldorf. Und gerade, als so aussah, als würde sich Hannover etwas befreien, fiel die verdiente Führung für die Rheinländer. Kownacki scheiterte zunächst an Zieler, der dann aber machtlos war beim Schuss von Schmidt (59.). Gegentreffer Nummer eins in der noch jungen Saison für 96, das in dieser Szene ganz schlecht organisiert war.

Fünf Minuten später fehlten der Fortuna nur Zentimeter zur Vorentscheidung: Nicolas Gavorys Flachschuss klatschte an den linken Pfosten.

Debüt für Neuzugang Wdowik

Die Leitl-Elf brauchte dringend neue Impulse - und der Coach wechselte nach dem Gegentreffer viermal. Unter anderem brachte er Neuzugang Bartlomiej Wdowik. Die Kernkompetenzen des Polen liegen jedoch in der Defensive, gefordert waren die Offensivspieler. Doch nach wie vor gelang 96 in Richtung gegnerischer Strafraum kaum etwas.

Ganz anders sah es bei der Fortuna aus, die klar dominierte, aber auch viel zu nachlässig bei der Verwertung ihrer Tor-Gelegenheiten war. So blieb Hannover die Hoffnung auf den einen glücklichen Moment. Er kam nicht und wäre an diesem Abend auch nicht verdient gewesen.

4.Spieltag, 30.08.2024 18:30 Uhr F. Düsseldorf 1 Hannover 96 0 Tore: 1 :0 Schmidt (59.)

F. Düsseldorf: Kastenmeier - Iyoha, A. Hoffmann, Oberdorf, Gavory - M. Zimmermann, Johannesson, F. Klaus (78. Niemiec), Rossmann (90.+4 Mbamba) - Schmidt (87. Sobottka), Kownacki (78. Pejcinovic)

Hannover 96: Zieler - Muroya (90.+4 Dehm), Neumann, Knight, Ezeh (69. Wdowik) - Christiansen, Leopold, H.-j. Lee (62. Gindorf), Rochelt (62. Tresoldi) - Nielsen, Ngankam (69. Voglsammer)

Zuschauer: 35416



