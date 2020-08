Stand: 28.08.2020 18:23 Uhr

Hamburger SV holt Innenverteidiger Leistner

Der Hamburger SV ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger fündig geworden. Der Fußball-Zweiligist hat den bundesligaerfahrenen Toni Leistner verpflichtet. Das teilte der HSV am Freitag mit. Der 30-Jährige löste am Nachmittag seinen bis 2021 gültigen Vertrag beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers auf und wechselt somit ablösefrei zu den Hanseaten. Beim HSV erhält Leistner einen Zweijahresvertrag.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, die mich total überzeugt haben. Jetzt freue ich mich auf die Aufgabe und will möglichst schnell die Jungs kennenlernen", sagte der gebürtige Dresdner. Leistner befindet sich bereits im Trainingslager in Bad Häring, in dessen Rahmen der Zweitligist am Freitag ein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam mit 1:0 (0:0) gewann. Manuel Wintzheimer (52.) erzielte beim Helden-Cup im österreichischen Kufstein das Siegtor.

"Bock auf die Aufgabe in Hamburg"

Leistner bestritt in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis 13 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Köln. "Toni ist ein Innenverteidiger mit großer Zweitliga-, aber auch Erstligaerfahrung", sagte Sportdirektor Michael Mutzel: "Er ist sehr zweikampfstark und verfügt über eine tolle Persönlichkeit. Seine Entscheidung für den HSV trotz anderer Angebote zeigt, dass er Bock auf die Aufgabe in Hamburg hat. Er passt genau in unser Anforderungsprofil und ist die gesuchte Verstärkung." Der HSV hatte große Sorgen in der Innenverteidigung. Rick van Drongelen fällt lange aus, Ewerton ist verletzungsanfällig, Jonas David und Stephan Ambrosius sind unerfahren.

Leistner hatte ursprünglich auf einen Verbleib in Köln gehofft, doch der Kölner Sport-Geschäftsführer Horst Heldt hatte einem Transfer einen Riegel vorgeschoben. In der Bundesliga hat der 30-Jährige 13, in der Zweiten Liga 135 Spiele bestritten. In England absolvierte er 71 Partien.

