Hallenmasters: SV Todesfelde gewinnt zum ersten Mal

Die acht besten Fußball-Mannschaften Schleswig-Holsteins haben am Samstagabend in Kiel ihren "Landesmeister" unter dem Hallendach ermittelt. Bei der 22. Auflage des Hallenmasters gab es einen Premierensieg. Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte sicherte sich der SV Todesfelde den Titel. Im Endspiel setzte sich der Oberligist mit 3:1 gegen den Regionaligisten SC Weiche Flensburg durch, die erfolgreichste schleswig-holsteinische Hallenmannschaft der vergangenen Jahre. Nach dem Abpfiff jubelten das Todesfelder Team und seine zahlreichen Fans überschwänglich. Erst zum dritten Mal gewann eine Mannschaft aus dem Kreis Segeberg - ein riesiger Erfolg für den Dorfverein.



Die Kieler Arena, gewöhnlich die Heimat der THW-Handballer, war mit 9.000 Zuschauern ausverkauft. Eines stand schon vor dem ersten Anstoß fest: Eine Titelverteidigung war nicht möglich. Denn Vorjahressieger NTSV Strand 08 hatte sich nicht für das Masters qualifizieren können.

Holstein Kiel scheitert früh

Im Halbfinale setzte sich Todesfelde im Oberliga-Duell mit 3:1 gegen den TSB Flensburg durch, Weiche besiegte den 1. FC Phönix Lübeck mit 2:0. Bereits in der Vorrunde war für Holstein Kiel Endstation. Der Zweitligist, der mit Spielern aus der U23 antrat, war zwar mit zwei Siegen gestartet, verlor dann aber entscheidend mit 1:3 gegen Phönix. Die Profimannschaft absolviert derzeit ihr Trainingslager in Spanien.

Todesfelde stellt besten Spieler und Keeper

Florian Petzold vom SV Todesfelde wurde als bester Spieler ausgezeichnet, sein Mannschaftskamerad Fabian Landvoigt als bester Torhüter. Erfolgreichster Torschütze war Timo Carstensen (vier Tore) vom TSB Flensburg.

Alle Sieger des Hallenmasters Jahr Sieger 2020 SV Todesfelde 2019 NTSV Strand 08 2018 SC Weiche Flensburg 2017 ETSV Weiche Flensburg 2016 ETSV Weiche Flensburg 2015 TuS Hartenholm 2014 ETSV Weiche Flensburg 2013 Holstein Kiel 2012 Holstein Kiel 2011 VfB Lübeck 2010 Holstein Kiel 2009 Holstein Kiel 2008 Holstein Kiel 2007 SV Henstedt Rhen 2006 Holstein Kiel 2005 Itzehoer SV 2004 Flensburg 08 2003 VfR Neumünster 2002 VfR Neumünster 2001 VfR Neumünster 2000 VfB Lübeck 1999 VfB Lübeck

