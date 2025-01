Hallenmasters Kiel 2025: Alle Infos zum Hallenfußball-Turnier Stand: 10.01.2025 18:23 Uhr Zum 25. Mal wird in der ausverkauften Kieler Arena die Landesmeisterschaft im Hallenfußball ausgetragen: das SHFV-Hallenmasters 2025. Acht Teams kämpfen um den Titel.

von Samir Chawki

Einmal vor rund 9.000 enthusiastischen Fans kicken: Am Sonnabend (11.1.25) ab 17 Uhr wird dieser Traum eines jeden Amateur-Fußballers, für viele einige schleswig-holsteinische Kicker in der Kieler Arena wieder Wirklichkeit. Für viele ist es der Höhepunkt der Fußball-Winterpause und das Erreichen für die Oberligisten oft sogar ein erklärtes Saisonziel. Für Spieler und Fans ist der Budenzauber das erste sportliche Highlight im Kalender und ein Grund, ganze Dorfgemeinschaften zu mobilisieren.

Hallenmasters 2025 in Kiel: Das sind die Teilnehmer

Aus der Oberliga:



Titelverteidiger FC Kilia Kiel

der SV Eichede

der Heider SV.

Aus der Regionalliga:



die U23 des Rekordmeisters Holstein Kiel (6 Titel),

der SC Weiche Flensburg 08 (5 Titel),

der VfB Lübeck (3 Titel),

der SV Todesfelde (1 Titel)

1.FC Phönix Lübeck.

Für Tausende Fans ein Pflichttermin: Tickets sind ausverkauft

Gerade für die Fans der vermeintlich kleineren Teams aus der Oberliga ist das Duell mit den Großen in der Halle ein Muss - und so wird kaum einer, der schon einmal beim Masters war, die gute Stimmung in der Halle vergessen. Gerade die mehr als 1.300 Anhänger des Neu-Regionalligisten Todesfelde unterstützen ihr Team aus "Deathfield" immer besonders lautstark und mit einem Fahnenmeer - ähnlich wie die rund 700 Fans des Heider SV, die ihre "Dithmarscher Jungs" zum Sieg brüllen wollen. Doch auch die Teams aus Flensburg und Eichede werden mit einigen Hundert Anhängern in der Halle sein. Die Tickets für das Turnier sind ausverkauft.

Spannendes Duell um den Titel

Gerade die Fans von Weiche erwarten eine Leistungssteigerung ihres Teams, denn im Vorjahr schieden sie ungewohnt früh in der Vorrunde aus. Doch in diesem Jahr soll es besser werden. Mit einem Sieg könnte man Rekordtitelträger Holstein Kiel gleichziehen. Ein Faktor dabei könnte Malte Petersen sein, der im vergangenen Jahr noch im Trikot von Kilia Kiel zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde und nun für die Flensburger kickt.

Für den VfB Lübeck war das Turnier in den vergangenen Jahren nicht so wichtig wie die Liga und so traten die Grün-Weißen wie auch Holstein Kiel mit ihrer zweiten Mannschaft an. Doch in diesem Jahr zählen auch wieder einige der Regionalligaspieler zum Kader der Hansestädter. Ob es allerdings zum ersten Titel seit 2011 reicht, bleibt abzuwarten.

Gruppen-Auslosung: Rudi Völler sorgte für Spannung

Die Auslosung der Gruppen erfolgte Ende November durch DFB-Sportdirektor Rudi Völler im Uwe Seeler Fußball Park in Malente. Er sorgte für Spannung.

Gruppe A des SHFV-Hallenmasters 2025

Holstein Kiel

SC Weiche Flensburg 08

VfB Lübeck

Heider SV

Gruppe B des SHFV-Hallenmasters 2025

1. FC Phönix Lübeck

SV Todesfelde

FC Kilia Kiel

SV Eichede

Der Zeitplan: So läuft das Turnier ab

Los geht es um 17 Uhr wie immer mit einer Eröffnungszeremonie und der Turnier-Hymne "Welcome to Kiel". Gekickt wird dann ab 17.20 Uhr zunächst in der Gruppenphase (hier gibt es den vollständigen Spielplan als Grafik). Ein Spiel dauert 12:30 Minuten.

Nach den Halbfinal-Spielen (20:45 Uhr und 21 Uhr) steht dann am späten Abend das Finale (21.22 Uhr) an. Am Ende kann ein Team den Pokal und den Siegerscheck über 5.000 Euro in die Höhe recken und sich ein Jahr lang als beste Hallenmannschaft Schleswig-Holsteins feiern kann.

