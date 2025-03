HSV zum Top-Spiel in Magdeburg - und Glatzel vor seinem Comeback Stand: 12.03.2025 15:30 Uhr Der HSV hat am Freitag beim 1. FC Magdeburg das nächste Top-Spiel vor der Brust und kann einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen der 2. Liga mit einem Sieg distanzieren. Vieles bei den Hamburgern dreht sich vor der Partie um das mögliche Comeback von Stürmer Robert Glatzel.

von Tobias Knaack

Es war vor der Begegnung in der Hinrunde gegen den 1. FC Magdeburg, dass sich Glatzel schwer verletzte. Es ist nun, vor dem nächsten Spiel gegen den FCM am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter), dass der 31-Jährige vor seinem Comeback steht - 17 Spiele und knapp fünf Monate nach seinem Sehnenabriss im Übergang von Hüfte zu Oberschenkel.

"Er ist topfit, voll dabei und hat gute und schöne Tore geschossen. Er hat sich angeboten." Merlin Polzin über Stürmer Robert Glatzel

Und natürlich - auch weil Toptorjäger Davie Selke in Magdeburg gelb-gesperrt fehlen wird - wollen alle wissen: Spielt Glatzel oder spielt er nicht? Trainer Merlin Polzin wollte sich am Mittwoch nicht in die Karten gucken lassen, verriet aber immerhin so viel: Der gebürtige Münchner sei "topfit und voll dabei", er habe "gute und schöne Tore geschossen" im Training und sich, so Polzin mit einem Augenzwinkern, "angeboten".

Glatzel, der vor seiner Verletzung sieben Tore in sechs Partien erzielt hatte, werde "keine 90 Minuten auf dem Platz stehen", orakelte der 34-jährige Coach. Einen Kaderplatz aber, das scheint sicher, wird er in Magdeburg bekommen: "Es ist auch kein Geheimnis, dass er am Freitag dabei sein wird." Dieses Mal wirklich. Denn das hatte es zwar auch schon vor dem fulinanten 4:1 über Fortuna Düsseldorf geheißen, Polzin entschied aber nochmal um. Er wägte ab zwischen einem Einsatz und der Option, Glatzel über zwei weitere Trainingseinheiten in dieser Woche behutsamer aufzubauen - und entschied sich für Letzteres.

Behutsamer Aufbau von Glatzel wie bei Reis?

Es ist ein Vorgehen, wie es der HSV auch schon bei Ludovit Reis gewählt hatte, den der Trainer nach einer ebenfalls monatelangen Verletzungspause sehr behutsam wieder aufgebaut und herangeführt hatte. Und Polzin ist, so scheint es, damit gut gefahren. Reis kehrte erst nach mehreren Joker-Einsätzen wieder in die Startelf zurück, weil es darum ging, im Aufstiegskampf langfristig etwas von ihm zu haben.

Zuletzt gegen Düsseldorf war der Niederländer einer der besten Hamburger. Der 24-Jährige sei wieder da, "wo wir ihn brauchen", sagte Polzin - von der Energie, der Laufbereitschaft, seinen Führungsqualitäten. Eine ähnliche Vorgehensweise könnte es daher nun auch bei Glatzel geben - gegen den FCM dürfte also Ransford-Yeboah Königsdörffer anstelle von Selke beginnen. Glatzel wäre dann ein Kandidat für eine Einwechslung. Einen Hinweis in diese Richtung jedenfalls gab Polzin: Es sei, "glaube ich, sinnvoller, den Spieler nach und nach dann heranzuführen, als jetzt direkt in etwas hineinzujagen".

Polzin lobt "intensives" Spiel des 1. FC Magdeburg

Mit Königsdörffer, der mit neun Treffern die bislang beste Profi-Saison seiner Karriere spielt, verändere sich das Spiel natürlich. Aber es gehe ihm ohnehin immer darum, das Vorgehen nach den Stärken der Spieler auszurichten. Und da habe man einen guten Plan entwickelt.

Der wird auch vonnöten sein gegen das Team von Ex-HSV-Trainer Christian Titz, das aktuell nur drei Zähler hinter den "Rothosen" auf Rang vier rangiert. Die Mannschaft zeichne ihr "sehr intensiver, laufstarker Spielstil" aus mit "viel Tiefgang und Rotationen", sagte Polzin, der zudem das "mannorientierte Verteidigen" der Magdeburger hervorhob.

HSV benötigt "Verteidigung auf höchstem Niveau"

Dagegen brauche es eine "Verteidigung auf höchstem Niveau", aber auch ein weiterhin flexibles und variables Offensivspiel wie zuletzt gegen Düsseldorf. Da traf der HSV nach Standards, aus der Distanz und nach schönen Kombinationen. All das wird es am Freitag beim FCM brauchen, um den von Polzin avisierten Sieg ("Wir wollen immer gewinnen") auch wirklich einfahren und einen Konkurrenten im Aufstiegskampf ein Stück weit distanzieren zu können.

"Das wird ein richtig geiles Fußball-Spiel", freut sich Polzin. Und eines, an dem nach knapp fünf Monaten auch Glatzel wieder mitwirken kann. Auch wenn noch unklar ist, in welcher Rolle.

