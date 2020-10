HSV vor Verpflichtung von Bayern-Torwart Ulreich Stand: 02.10.2020 16:32 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist nach längerer Suche auf der Torwartposition offenbar fündig geworden. Der Verein will Bayern-Keeper Sven Ulreich verpflichten.

HSV-Trainer Daniel Thioune erklärte am Freitag in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de), dass "wir gerade dabei sind, Sven Ulreich zu verpflichten. Da muss man aber ganz vorsichtig sein. Solange noch keine Tinte unter einem Vertrag ist, können wir das noch nicht bestätigen, aber wir streben diese Verpflichtung an."

Die Ablösesumme für den 32-Jährigen soll bei knapp drei Millionen Euro liegen. Vorgesehen ist angeblich eine Vertragslaufzeit bis zum 30. Juni 2023. Der HSV hatte sich nach Medienberichten offenbar schon vor zwei Wochen mit Ulreich beschäftigt, das Thema zwischenzeitlich aber schon als erledigt betrachtet, weil der FCB-Profi klar aus dem Gehaltsrahmen fallen würde. Da aber laut Fachmagazin "kicker" der FC Bayern finanziell entgegenkommen sei und Ulreich eine Abfindung in Millionenhöhe erhalten solle, sei es zu dieser Wende gekommen. "Jetzt ist die Möglichkeit aufgeploppt, einen sehr, sehr guten Torwart zu verpflichten", so Thioune.

Ulreich bei Bayern nur noch die Nummer drei

Ulreich war 2015 vom VfB Stuttgart nach München als Mann hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer gekommen. Während der langen Verletzungspause von Neuer 2017/2018 erwies er sich als zuverlässiger Ersatz. Langfristig setzen die Bayern aber auf den 23-jährigen Alexander Nübel als aktuelle Nummer zwei und möglichen Neuer-Nachfolger. Nübel war vor dieser Saison von Schalke 04 zum Champions-League-Sieger gewechselt.

Bisheriger HSV-Keeper Heuer Fernandes umstritten

In Hamburg hat Ulreich die Chance auf einen Stammplatz. Seit dem Wechsel von Julian Pollersbeck zu Olympique Lyon stehen bei den Hanseaten mit Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel nur zwei Torhüter im Kader. Aus Sicht von Trainer Thioune hatte keiner der beiden Keeper in den vergangenen Wochen restlos überzeugt. Der Coach stellte klar, dass Heuer Fernandes beim Heimspiel der Norddeutschen gegen Verfolger Aue zwischen den Pfosten stehen wird.

