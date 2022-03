HSV vor Düsseldorf: Kittel, Schonlau und Heyer zurück Stand: 15.03.2022 12:05 Uhr Leichte Entspannung beim Fußball-Zweitligisten HSV nach dem Corona-Ausbruch: Am Dienstag kehrten mit Sebastian Schonlau, Moritz Heyer und Sonny Kittel drei wichtige Akteure auf den Trainingsplatz zurück.

Die drei Profis "werden mit leichter Belastung" ans Teamtraining herangeführt, teilte der Club mit. "In den kommenden Tagen wird sich die Trainingsgruppe dann aller Voraussicht nach weiter vergrößern, einige Rückkehrer stehen bereits in den Startlöchern." Nach einem Corona-Ausbruch bei den Hamburgern war das für den vergangenen Sonnabend angesetzte Heimspiel gegen Erzgebirge Aue verlegt worden.

Am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) steht für den HSV die Auswärtspartie bei Fortuna Düsseldorf an. Der Tabellenelfte hat ebenfalls mit Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft zu kämpfen, konnte am Dienstag aber auch die Rückkehr einiger Akteure sowie die von Coach Daniel Thioune auf den Platz verkünden. Das Duell mit dem Ex-HSV-Trainer scheint also stattfinden zu können.

"Wir sind ja beileibe nicht die Einzigen, die gerade mit diesen Umständen zu kämpfen haben." HSV-Trainer Tim Walter

Der aktuelle HSV-Coach Tim Walter hatte bereits am Montag, als er elf Feldspieler und fünf Torhüter zum Training begrüßen durfte, das Positive gesehen. "Es ist gerade eine sehr kleine Gruppe, aber das ist okay, denn so können wir sehr spezifisch trainieren, sehr ins Detail gehen, was in der großen Gruppe so nicht immer möglich ist", sagte Walter, der nicht jammern will. "Wir beschweren uns nicht, sondern sind froh, dass wir trainieren können."

