HSV vor Aue: Zumindest eine Rest-Chance erhalten Stand: 04.04.2022 11:11 Uhr Satte neun Punkte liegt der Hamburger SV schon hinter dem dritten Tabellenplatz in der zweiten Fußball-Bundesliga zurück. Doch HSV-Sportvorstand Jonas Boldt will vor dem Nachholspiel gegen Aue das große Ziel Aufstieg noch nicht abhaken.

"Der Abstand nach oben ist vielleicht etwas groß und nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Aber es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken", sagte der 40-Jährige nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Paderborn im NDR Sportclub und verwies auf die Ergebnisse der Konkurrenz, die ebenfalls nicht gewonnen habe.



Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Aufstiegskampf Das Restprogramm der Spitzenteams der Zweiten Bundesliga auf einen Blick. Mit dabei: St. Pauli, Werder und der HSV. mehr

So verlor der bisherige Tabellenführer FC St. Pauli 0:1 in Rostock, der neue Spitzenreiter Werder Bremen kam gegen Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus.

Gegen Aue zurück in die Erfolgsspur?

Am Dienstag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) können die Hanseaten im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue den Rückstand zumindest auf sechs Punkte verkleinern. "Das Wichtigste ist, dass wir zurück in die Erfolgsspur kommen", forderte Boldt und hat dabei die möglicherweise für den HSV günstige Spielplankonstellation im Blick.

Die Spitzenclubs treffen noch in vielen Duellen direkt aufeinander, der einstige Bundesliga-Dino hingegen ausnahmslos auf Teams der unteren Tabellenhälfte. "Das wird noch eine ganz spannende Schlussphase und wir werden versuchen, da noch ein Wörtchen mitzureden", erklärte Boldt.

Von wegen leichte Gegner ...

Doch ein Blick auf die vergangene Saison zeigt, dass gerade die vermeintlich leichteren Aufgaben für den HSV große Hürden waren. Auf den Tag genau vor einem Jahr kamen die Hamburger beim damaligen Tabellenzehnten Hannover 96 trotz einer 3:0-Führung nicht über ein 3:3 hinaus. Auch gegen Darmstadt (12./1:2), Sandhausen (17./1:2), Karlsruhe (8./1:1) und Regensburg (14./1:1) blieben die Hanseaten sieglos. Endgültig platzten die Aufstiegsträume durch ein 2:3 beim Tabellen-16. VfL Osnabrück.

Motivationscoach Kortmann sieht Kopfproblem

Diese Negativerfahrung habe sich in den Köpfen der HSV-Profis festgesetzt - auch bei denjenigen, die gar nicht dabei waren, sagt Sportwissenschaftler und Motivationstrainer Olaf Kortmann: "Das ist, als ob man auf der Autobahn an einer Stelle vorbeifährt, an der man mal einen Unfall hatte und immer wieder daran erinnert wird." So etwas müsse aufgearbeitet werden, erklärte das HSV-Ehrenmitglied. "Das kann aber kein Trainer oder Vorstand machen, sondern das muss ein externer Sportpsychologe machen."

Eine solche Hilfe lehnt Boldt ("Fußball ist immer auch Kopfsache") nicht grundsätzlich ab, verwies aber auch darauf, dass der HSV in der Vergangenheit bereits mit einem Psychologen gearbeitet habe - ohne Erfolg. Zudem habe er "keine Hilfslosigkeit oder Führungslosigkeit bei unseren Profis wahrgenommen." Im Gegenteil: Er sehe, "dass die Mannschaft will, dass sie alles versucht", sagte Boldt.

Boldt setzt weiter auf die Entwicklung des Teams

Boldt wird nicht müde, auf das große Ganze beim HSV hinzuweisen. Immer wieder fällt das Wort "Entwicklung". Oder der Hinweis auf die junge Mannschaft, deren Gerüst allerdings aus Spielern besteht, die allesamt älter als 25 Jahre alt sind.

In einer Medienrunde am Sonntag nannte der HSV-Vorstand Union Berlin, Greuther Fürth und den VfL Bochum als Vorbilder: "Wenn man sich diese Clubs anschaut, dann fällt auf: Da war ein Weg zu erkennen, da ist eine Mannschaft zusammengeblieben, da konnte sich ein Team über einen gewissen Zeitraum entwickeln und verbessern."

Dafür sei aber Geduld notwendig, so der Boldt, der seine Aufgabe beim HSV als "die vielleicht größte Challenge im deutschen Profifußball" bezeichnete. Man habe vor Saisonbeginn bewusst den derzeitigen Weg eingeschlagen - auch auf die Gefahr hin, "dass die Ziele nicht sofort erreicht werden". Mit anderen Worten: Auch Boldt weiß, dass das Thema Aufstieg in dieser Saison wohl nicht mehr realistisch ist.

Mögliche Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman - Meffert - Reis, Kittel - Jatta, Glatzel

Aue: Männel - Strauß, Gonther, Cacutalua, Barylla - Schreck, Fandrich - Kühn, Nazarov, Hochscheidt - Jonjic

Weitere Informationen 1:2 gegen SC Paderborn: HSV kann den Aufstieg wohl abhaken Die Hamburger sind seit fünf Partien ohne Sieg und werden wohl auch im vierten Zweitliga-Jahr nicht aufsteigen. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel HSV 2. Bundesliga