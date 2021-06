HSV verpflichtet Mittelfeld-Talent Reis vom FC Barcelona Stand: 28.06.2021 16:49 Uhr Der Hamburger SV hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der niederländische U21-Nationalspieler Ludovit Reis kommt vom FC Barcelona B und ist Sommerzugang Nummer fünf.

Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, erhält der Mittelfeldakteur einen bis 2025 datierten Vertrag. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Der Kontrakt des 21-Jährigen bei den Katalanen war noch bis zum Ende der kommenden Saison datiert. In der vergangenen Serie lief Reis auf Leihbasis für den VfL Osnabrück auf. Um den Niedersachsen in der Relegation gegen den FC Ingolstadt zu helfen, verzichtete der Rechtsfuß auf die Teilnahme an der U21-Europameisterschaft. Nach dem Abstieg der Lila-Weißen kehrte der Niederländer zunächst nach Barcelona zurück.

Coach Walter überzeugte Reis von Wechsel

"Ich bin wirklich sehr glücklich, dass der Wechsel jetzt vonstattengegangen ist. Die Fans und der Hamburger SV insgesamt haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben, zudem waren die Gespräche mit Tim Walter sehr gut und zielführend. Mit meinem aggressiven Box-to-Box-Spielstil möchte ich dem Team und dem Club helfen", erklärte Reis nach der Vertragsunterschrift. Sein Wechsel hatte sich über mehrere Tage hingezögert.

Umso erleichterter war HSV-Sportdirektor Michael Mutzel, dass der Transfer nun finalisiert werden konnte. "Ludovit ist ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler, der neben seinen technischen und taktischen Fähigkeiten über ein ausgeprägtes Bewusstsein für das Spiel gegen den Ball verfügt. Er hat trotz seines jungen Alters bereits weitreichende Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene gesammelt. Mit seiner Winner-Mentalität und Stressresistenz fügt er unserem Kader weitere Substanz zu", sagte der 41-Jährige.

Fünf Neue da - Keeper wird noch gesucht

Vor Reis hatte der HSV bereits die Verteidiger Sebastian Schonlau und Miro Muheim, Mittelfeldspieler Jonas Meffert sowie Angreifer Robert Glatzel verpflichtet. Ganz abgearbeitet ist die Einkaufsliste der Hamburger, die in den vergangenen drei Zweitliga-Spielzeiten jeweils Rang vier belegten, noch nicht. Gesucht wird nach dem Abgang des bisherigen Stammkeepers Sven Ulreich weiterhin eine neue Nummer eins.

