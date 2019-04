Stand: 09.04.2019 16:59 Uhr

HSV verpflichtet Kiels Kapitän Kinsombi

Der Hamburger SV hat für die neue Saison Holstein Kiels Kapitän David Kinsombi verpflichtet. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält an der Elbe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Über Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, laut Medienberichten soll die Ablösesumme inklusive Bonuszahlungen mehr als drei Millionen Euro betragen. "Wir arbeiten seit einem halben Jahr an diesem Transfer und sind sehr glücklich, dass wir David nun liga-unabhängig von unserem gemeinsamen Weg überzeugen konnten", sagte HSV-Manager Ralf Becker. Kinsombi betonte: "Es war für mich an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Der HSV ist ein großer Club mit einer beeindruckenden Fanbase. Ich hatte viele gute Gespräche mit den Verantwortlichen und bin vom Konzept und dem Weg, den der Club gehen will, voll überzeugt."

Lange Pause wegen Schienbeinbruch

Die Schleswig-Holsteiner müssen bereits seit Mitte Januar auf ihren Leistungsträger verzichten, weil sich Kinsombi das Schienbein gebrochen hat. Mit seiner Zeit in Kiel hat der Spieler aber noch lange nicht abgeschlossen: "Ich hatte in Kiel eine coole Zeit. Die letzten zwei Jahre haben großen Spaß gemacht und mich als Spieler weitergebracht. Ich arbeite momentan hart an meinem Comeback, um der Mannschaft im Saisonendspurt noch zu helfen." Kurios: Kinsombi schoss in seinem bis heute letzten Pflichtspiel für Kiel zwei Tore - ausgerechnet beim 3:1-Erfolg gegen den HSV. Nach den Defensivspielern Jan Gyamerah (VfL Bochum) und Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) ist Kinsombi der dritte Hamburger Neuzugang.

Als Tabellenfünfter haben die "Störche" aktuell lediglich drei Zähler Rückstand auf Rang drei, den gerade Union Berlin innehat. Und auch der zweitplatzierte HSV ist bei sechs Zählern durchaus noch in Reichweite. Zumal die Hamburger noch gegen Köln und Berlin spielen müssen und Kiel im Vergleich die bessere Tordifferenz hat.

Wirtschaftliche Dimension überzeugt Kiel

Deshalb überrascht der Zeitpunkt der Bekanntgabe des Transfers. Doch offenbar wollten die Hamburger beim auch andernorts heißbegehrten Kinsombi schnellstmöglich Nägel mit Köpfen machen. "David war zugleich Motor und Gewinner der Entwicklung, die der Verein in den letzten zwei Jahren vollzogen hat", meinte KSV-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth und fügte hinzu: "Dass er uns nun verlässt, ist sportlich gesehen ganz sicher ein Einschnitt. Und dennoch haben wir neben sportlichen Aspekten auch die wirtschaftliche Dimension im Auge zu behalten. So gesehen konnten wir eine ausgewogene Lösung finden."

Holstein bleibt vorerst Ausbildungsverein

Und Wohlgemuth stimmte die Anhänger der Kieler gleich mit darauf ein, dass die Schleswig-Holsteiner trotz des sportlichen Höhenflugs auch künftig Probleme haben dürften, die größten Leistungsträger zu halten. "Uns wird auch noch häufiger die Rolle desjenigen zufallen, der die Entwicklung hochambitionierter Spieler nur für einen begrenzten Zeitraum mit begleitet", sagte der 39-Jährige. "Holstein Kiel ist auf dem Weg, sich im deutschen Profi-Fußball zu etablieren. Je eher dies gelingt, desto früher können wir auch für Ausnahmespieler zur Heimat auf Dauer werden."

