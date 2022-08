HSV verliert hektisches Spitzenspiel gegen Darmstadt Stand: 19.08.2022 20:30 Uhr Der Hamburger HSV hat am Freitagabend seine zweite Heimniederlage der Zweitliga-Saison kassiert. Gegen Darmstadt 98 unterlagen die "Rothosen" in einer wilden Partie mit 1:2 (0:2). Aaron Opoku, Ransford-Yeboah Königsdörffer und Manager Jonas Boldt kassierten Rot.

von Martin Schneider

Die Parte brauchte keine Aufwärmzeit. Mit schnellem Umschaltspiel und konsequenter Chancenverwertung gelang den Gästen in den ersten sieben Minuten der Doppelschlag. Das erste Tor für die Hessen erzielte Ex-HSV-Profi Patric Pfeiffer in der dritten Minute nach einer Ecke mit dem Kopf (3.). Pfeiffer stand übrigens nur in der Startelf, weil Teamkollege und Stamm-Innenverteidiger Christoph Zimmermann am Donnerstag zum zweiten Mal Vater geworden und statt in den Norden zu reisen bei seiner Frau geblieben war.

Tietz köpft ein, HSV wackelt hinten

Vier Minuten später jubelten die "Lilien" zum zweiten Mal. Der HSV verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung, Darmstadt konterte. Am Ende des Angriffs köpfte Phillip Tietz eine Flanke von Tobias Kempe zum 2:0 in die Maschen. Eine kalte Dusche für die Hamburger und ihre Fans, die Erinnerungen an die wackeligen Defensiv-Auftritte der vergangenen Saison weckte.

Die Risiken des "Walter-Balls" - konkret die die Anfälligkeit bei Ballverlusten und die zu großen Abstände sowie die schlechte Organisation in der Verteidigung - wollte der HSV eigentlich ablegen. Gegen die "Lilien" zeigte sich, dass dies noch Zeit braucht. Immerhin fingen sich die Gastgeber nach knapp zehn Minuten und kamen zu Torchancen durch Robert Glatzel (18.) und Maximilian Rohr (19.). Mehr brachten die Norddeutschen allerdings nicht auf das gegnerische Tor.

Dompé debütiert, Opoku verliert die Nerven

HSV-Trainer Tim Walter wechselte zur Pause Neuzugang Jean-Luc Dompé ein, der sich mit zwei guten Aktionen einbrachte. Doch leider artete die Partie in der zweiten Halbzeit in ein Foulspiel-Festival beider Teams aus. Den Anfang machte der Ex-Hamburger Klaus Gjasula, der in der 58. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Doch eine mögliche Aufholjagd der Norddeutschen in Überzahl wurde jäh unterbrochen. Der erst kurz zuvor eingewechselte Opoku ließ sich nach einem Zweikampf mit Fabian Holland zu einer Tätlicheit hinreißen und trat dem am Boden sitzenden Darmstädter in den Rücken! Opoku flog völlig zurecht in der 64. Minute vom Platz. Schiedsrichter Robert Schröder hatte große Mühe, die Partie wieder in den Griff zu bekommen. Insgesamt verteilte er zwischen der 55. und 69. Minute sieben Gelbe, eine Rote und eine Gelb-Rote Karte.

Königsdörffer trifft - und kassiert Rot

Danach beruhigte sich die Partie etwas, zumindest bis zur Schlussphase. Denn nach dem Anschlusstreffer von Königsdörffer (87.) wurde es wieder hektisch auf dem Platz. Schiedsrichter Schröder bewerte einen ausgestreckten Arm des Torschützen in das Gesicht von Darmstadts Frank Ronstadt als Tätlichkeit und zeigte dem 21-Jährigen die Rote Karte (89.).

Eine harte Entscheidung, die Sportvorstand Jonas Boldt auf den Plan rief. Der stürmte wutentbrannt auf den Schiedsrichter zu und wurde mit Rot ebenfalls des Innenraums verwiesen. In den Schlussminuten rannten die Hamburger in Unterzahl verzweifelt an - vergeblich. Darmstadt übernahm mit dem Sieg die Tabellenführung, der HSV

5.Spieltag, 19.08.2022 18:30 Uhr Hamburger SV 1 SV Darmstadt 2 Tore: 0: 1 P. Pfeiffer (4.) 0: 2 P. Tietz (7.) 1 :2 Königsdörffer (87.)

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer (56. Opoku), Vuskovic, Schonlau, Muheim (77. Jatta) - Reis (77. Bilbija), Meffert, Rohr (46. Dompé) - Königsdörffer, Glatzel, Kittel (70. Benes)

SV Darmstadt: Schuhen - P. Pfeiffer, Gjasula, J. Müller - Bader, Schnellhardt, T. Kempe (90.+1 Seydel), Holland (84. Warming) - Marvin Mehlem (84. Ben Balla) - P. Tietz (66. Vilhelmsson), Manu (66. Ronstadt)

Zuschauer: 43943



