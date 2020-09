Stand: 16.09.2020 11:20 Uhr

HSV verkauft Stadiongrundstück an die Stadt

Der HSV verkauft das Stadiongrundstück - nicht das Volksparkstadion selbst - in Bahrenfeld für 23,5 Millionen Euro an die Stadt Hamburg. Der Fußball-Zweitligist und die Stadt schlossen am Mittwochmorgen eine entsprechende Absichtserklärung ("Letter of Intent"). Damit werden die Modernisierungen für die Fußball-EM 2024 finanziert. Der HSV wird im Gegenzug ein Erbbaurecht über die 75.961 Quadratmeter mit einer Laufzeit bis mindestens 2087 eingeräumt, das bis 2117 verlängert werden kann. Der Verkauf erfolgt nach Zustimmung der Hamburgischen Bürgerschaft.

"Mit dieser Umstrukturierung des Eigentumsverhältnisses am Stadiongrundstück in ein langfristiges Erbbaurecht können wir trotz der immensen wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir wegen der Corona-Pandemie stehen, das Volksparkstadion aus eigener Kraft für die Zukunft und insbesondere mit Blick auf die UEFA Euro 2024 ausrichten", sagte HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein: "Mit den Investitionen soll aber in erster Linie auch der Aufenthalt bei unseren HSV-Heimspielen attraktiver gestaltet werden. Durch diese Vereinbarung können wir die umfangreichen Modernisierungen trotz Corona-Krise und erheblicher Umsatzeinbußen realisieren."

Weitere Informationen HSV kalkuliert mit 30 Millionen Euro Verlust Dem HSV geht es finanziell so schlecht wie nie. Für die abgelaufene Saison beträgt das Minus nach Informationen von NDR 90,3 acht Millionen Euro. Die Prognose für das kommende Jahr ist noch düsterer. mehr Teamcheck HSV: Die Ansprüche werden kleiner Der Hamburger SV startet in seine dritte Zweitliga-Saison. Doch anders als in den vergangenen beiden Spielzeiten ist er kein klarer Aufstiegskandidat. Der Teamcheck. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.09.2020 | 19:30 Uhr