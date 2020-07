Stand: 03.07.2020 14:28 Uhr

HSV und die Hecking-Frage: Es riecht nach Trennung

Beim Fußball-Zweitligisten HSV verdichten sich die Anzeichen, dass Coach Dieter Hecking vor dem Aus stehen könnte. Nach übereinstimmenden Medienberichten deutet sich nach einem ersten Gipfeltreffen zwischen dem 55 Jahre alten Coach, dessen Vertrag sich nur bei einem Aufstieg automatisch über den 30. Juni hinaus verlängert hätte, und Sportvorstand Jonas Boldt am Mittwoch eine Trennung an. Hecking soll das Treffen "ernüchtert" verlassen haben, berichtete die "Hamburger Morgenpost". Nach einem zweiten Gespräch am Wochenende könne es "ganz schnell gehen", schrieb das "Hamburger Abendblatt".

Nicht mehr "erster Ansprechpartner" für Boldt?

Seit Mittwoch steht Hecking ohne Vertrag da. Boldt hat den erfahrenen Übungsleiter stets als "ersten Ansprechpartner" bezeichnet. Das enttäuschende Scheitern im Aufstiegsrennen als Tabellenvierter und das schmachvolle Saisonfinale gegen Sandhausen (1:5), durch das der 1. FC Heidenheim und nicht der HSV in die Relegation gegen Werder Bremen gelangte, könnten für ein Umdenken gesorgt haben.

Hecking müsste beim Team Abstriche machen

Hat Trainer Hecking eine Zukunft beim HSV? NDR Info - 30.06.2020 08:22 Uhr Autor/in: Tabea Kunze, Lars Pegelow Der HSV kann sich offenbar noch einen Aufstiegsversuch mit dem erfahrenen Trainer Dieter Hecking vorstellen. Knackpunkt sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Vereins.







Der Trainer-Routinier hat nach dem gescheiterten Aufstieg Bedingungen für den Verbleib gestellt. "Jetzt muss man gucken, ob wir dieses große Ganze wieder so aufstellen können, dass alle das Gefühl haben: Es kann im nächsten Jahr klappen", sagte er. Offenbar ist der HSV aus finanziellen Gründen nicht bereit, Heckings Forderungen nach einem weiterhin schlagkräftigen Team komplett zu erfüllen. Denn der wirtschaftlich angeschlagene Club muss wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer-Einnahmen seinen Team-Etat von 30 auf 23 Millionen Euro senken. Dass zudem die Verträge mit den beiden Top-Sponsoren ausgelaufen sind, wodurch weitere knapp sechs Millionen Euro fehlen, belastet den Verein zusätzlich.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.07.2020 | 19:30 Uhr