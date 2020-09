Stand: 22.09.2020 16:59 Uhr

HSV und St. Pauli dürfen wieder vor mehr Fans spielen

Der Senat der Hansestadt Hamburg hat am Dienstag eine Änderung der Corona-Eindämmungsverordnung beschlossen. Zu den Spielen der Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und des FC St. Pauli sowie zu anderen Sportgroßveranstaltungen sind von sofort an wieder mehr als 1.000 Zuschauer zugelassen. Voraussetzung ist, dass die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am Austragungsort kleiner als 35 und das Infektionsgeschehen klar eingrenzbar ist. Die Platzkapazität kann zu 20 Prozent ausgelastet werden. Beim HSV dürfen so maximal 11.400 Fans in das Volksparkstadion, St. Pauli darf 5.900 Anhängern Einlass ins Millerntorstadion gewähren.

Grote nimmt Vereine in die Pflicht

Die Innenbehörde teilte weiter mit, dass in jedem Fall eine Genehmigung des zuständigen bezirklichen Gesundheitsamts erforderlich ist, das die Genehmigung mit erforderlichen Auflagen verknüpfen kann. "Vereine und Veranstalter haben es jetzt in der Hand, mit tragfähigen und gründlich ausgearbeiteten Hygienekonzepten die entsprechenden Voraussetzungen für eine Genehmigung zu schaffen", erklärte Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD). "Allen muss jedoch klar sein, dass wir diese Schritte nur gehen können, wenn wir uns weiterhin an die erforderlichen Schutzmaßnahmen halten und damit einen Anstieg der Infektionszahlen wie andernorts verhindern."

