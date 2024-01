HSV trauert um früheren Meisterspieler Beckenbauer: "Ruhe in Frieden, Kaiser" Stand: 08.01.2024 19:21 Uhr Beim Hamburger SV herrscht nach der Nachricht vom Tod seines früheren Meisterspielers Franz Beckenbauer große Betroffenheit. Der Ausnahmefußballer war von 1980 bis 1982 für den HSV aufgelaufen. Am Sonntag verstarb Beckenbauer im Alter von 78 Jahren.

"Ruhe in Frieden, Kaiser!", schrieb der Zweitligist am Montagabend auf X, ehemals Twitter. "Für mich war und ist Franz Beckenbauer die Lichtgestalt, die dem deutschen Fußball als Weltmeister-Trainer 1990 neuen Glanz, neue Hoffnungen und Träume beschert hat", erklärte HSV-Vorstand Jonas Boldt. "Möge Franz Beckenbauer in Frieden ruhen. Wir übermitteln seiner Familie unser herzliches Beileid und gedenken ihm mit maximalem Respekt und höchster Anerkennung."

Netzer überredete Beckenbauer zum Wechsel nach Hamburg

Beckenbauer war im Herbst 1980 aus den USA von Cosmos New York zu den Hamburgern gewechselt. Eigentlich hatte der Weltklasse-Libero seine Laufbahn, in der zuvor 507 Partien für den FC Bayern München bestritten hatte, in Amerika ausklingen lassen wollen. Der damalige HSV-Manager Günter Netzer überredete Beckenbauer, seinerzeit 35 Jahre alt, dann von einem Bundesliga-Comeback. "Es war ein Bauchgefühl", sagte der "Kaiser" später einmal zu den Beweggründen seines Engagements bei den Hanseaten.

Sponsor ermöglichte Beckenbauers HSV-Engagement

Beckenbauer soll beim HSV eine Million D-Mark pro Jahr verdient haben. Sein offizielles Gehalt betrug allerdings nur 5.000 DM - die restliche Summe übernahm der damalige Hauptsponsor des Bundesligisten. Seine Zeit an der Elbe war geprägt von viele Verletzungen - aber auch vom Meisterschaftsgewinn 1982. Anschließend kündigte Beckenbauer das Ende seiner Laufbahn an.

"Der liebe Gott hat, glaube ich, von oben was passieren lassen, was mir sagen sollte: 'Jetzt langt's, lieber Franz!'", erklärte der 103-malige Nationalspieler mit Blick auf seine verletzungsbedingt nur noch wenige Einsätze für die Hanseaten. In seiner zweiten Saison beim HSV bestritt er lediglich noch zehn Partien.

Abschiedsspiel in Hamburg, Comeback in New York

Sein Abschiedsspiel bestritt Beckenbauer am 1. Juni im Volksparkstadion gegen die deutsche Nationalmannschaft, die sich zu diesem Zeitpunkt auf die Weltmeisterschaft in Spanien vorbereitete. Der HSV unterlag der DFB-Auswahl mit 2:4. Den letzten Treffer des Abends erzielte dabei in der 83. Minute: Franz Beckenbauer.

Obwohl er angekündigt hatte, seine Fußballschuhe anschließend an den Nagel hängen zu wollen, feierte Beckenbauer im Frühjahr 1983 ein Comeback bei Cosmos New York. Nach wenigen Monaten zog der vielleicht beste deutsche Fußballer aller Zeiten dann aber endgültig einen Schlussstrich hinter seine erfolgreiche Profi-Karriere, die einst mit einer Partie im Dress von Bayern München gegen den FC St. Pauli begonnen hatte.

