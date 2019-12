Stand: 21.12.2019 14:58 Uhr

HSV spielt nur Unentschieden in Darmstadt von Jörg Tegelhütter

Zwischenziel erreicht - Chance vertan! Der Hamburger SV überwintert zwar wie erhofft als Tabellenzweiter auf einem direkten Aufstiegsplatz, verpasste aber einen möglichen Auswärtssieg. Bei Darmstadt 98 kam der HSV trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (2:1).

Hamburger Führung durch Hinterseer

Vor dem Spiel hatte Dieter Hecking "hohes Tempo und Kreativität" gefordert. Dafür veränderte der Trainer im Vergleich zum 1:1 in Sandhausen die Mannschaft auf zwei Positionen. Adrian Fein und Sonny Kittel ersetzten Jeremy Dudziak (Bank) und Aaron Hunt (verletzt).

18.Spieltag, 21.12.2019 13:00 Uhr SV Darmstadt 2 Hamburger SV 2 Tore: 0: 1 Hinterseer (18.) 1 :1 Dursun (32.) 1: 2 Jatta (45.) 2 :2 Dursun (58.)

SV Darmstadt: Schuhen - P. Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Y. Stark, Paik (46. Schnellhardt) - Skarke (62. Heller), T. Kempe, Marvin Mehlem (90.+2 Honsak) - Dursun

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Narey, Letschert, Ewerton (29. van Drongelen), Leibold - G. Jung - Fein, Kittel (87. Samperio Bustara) - Jatta, Hinterseer, Harnik (56. Dudziak)

Zuschauer: 14875 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Schuhen - P. Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Y. Stark, Paik (46. Schnellhardt) - Skarke (62. Heller), T. Kempe, Marvin Mehlem (90.+2 Honsak) - DursunHeuer Fernandes - Narey, Letschert, Ewerton (29. van Drongelen), Leibold - G. Jung - Fein, Kittel (87. Samperio Bustara) - Jatta, Hinterseer, Harnik (56. Dudziak)14875 (ausverkauft)

Die Gäste kontrollierten die Partie und hatten durch einen 16-Meter-Schuss von Tim Leibold (9.) auch die erste Torchance. In der 18. Minute gingen die Hamburger folgerichtig in Führung. Nach einer Rechtsflanke von Khaled Narey köpfte Kapitän Lukas Hinterseer den Ball aus sechs Metern ins lange Eck. Darmstadt kam zwar nach 25 Minuten besser ins Spiel, aber in der 30. Minute verpasste Martin Harnik aus Nahdistanz das mögliche 2:0. Das rächte sich zwei Minuten später. Darmstadts Torjäger Serdar Dursun traf nach dem bis dahin besten Angriff der Gastgeber aus vier Metern zum 1:1. Dursuns Gegenspieler Rick van Drongelen, der bei den Hamburgern zuvor für den verletzten Ewerton gekommen war, sah dabei schlecht aus.

Der HSV wackelte, ging aber kurz vor der Pause doch noch in Führung. Leibold setzte einen Freistoß aus 20 Metern an den Pfosten, den Abpraller schob Bakery Jatta gedankenschnell ins Tor - 2:1 (45.).

Darmstädter Ausgleich nach der Pause

Nach dem Wechsel fanden die Gastgeber schneller ins Spiel und kamen in der 58. Minute zum Ausgleich. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes wehrte einen Distanzschuss direkt vor die Füße von Dursun ab, der van Drongelen erneut entwischte und das 2:2 markierte. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit für die Hamburger vergab Jatta (68.), der aus kurzer Distanz an Darmstadts Torwart Marcel Schuhen scheiterte. In der 75. Minute verpasste Hinterseer eine Hereingabe von Leibold nur knapp.

Dritter HSV-Treffer zählt nicht

Drei Minuten später erzielte van Drongelen per Kopf sogar das vermeintliche 3:2 für den HSV. Aber Schiedsrichter Arne Aarnink gab den Treffer nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung nicht.

In einer umkämpften Schlussphase drängte der HSV auf den Siegtreffer, blieb aber erfolglos, da auch der eingewechselte Jairo in der Nachspielzeit (90.+4) an Schuhen scheiterte. Die Hamburger warten damit seit Ende August (4:2 beim Karlsruher SC) auf einen Auswärtssieg. Nach der Winterpause starten die Hamburger mit einem Heimspiel. Gegner Ende Januar ist der 1. FC Nürnberg.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 21.12.2019 | 13:00 Uhr