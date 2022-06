HSV schreibt erstmals seit 2010 eine schwarze Null Stand: 22.06.2022 22:14 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird nach elf Jahren mit finanziellen Verlusten in Millionenhöhe im Geschäftsjahr 2021/2022 erstmals ohne Defizit bleiben.

Das verkündete Vorstand Thomas Wüstefeld bei der Mitgliederversammlung des HSV e.V. am Mittwochabend. Der Medizinunternehmer, der seit einem halben Jahr im Vorstand der HSV Fußball AG ist, nannte als Gründe Kostenersparnis durch die Kündigung von Dienstleisterverträgen und die Gewinnung neuer Sponsoren. Der 53-Jährige bekannte zudem, Ausgaben und Investitionen gestrichen zu haben. "Wir haben gespart und Umsätze erreicht", erklärte Wüstefeld vor 298 Mitgliedern.

Wüstefeld will "Hamburger Bündnis" schmieden

Dass der HSV erstmals seit 2010 eine schwarze Null schreiben wird, liegt zudem an den zusätzlichen Einnahmen durch das Erreichen des Halbfinals im DFB-Pokal sowie staatlichen Corona-Hilfen. Für die Zukunft will Wüstefeld ein "Hamburger Bündnis" schmieden, "um die Wirtschaft in unserer Stadt stärker an den HSV zu binden". So soll es auch gelingen, die Spiele bei der Europameisterschaft 2024 im Volksparkstadion zu sichern. Dafür sind Sanierungsarbeiten notwendig, deren Finanzierung den immer noch hochverschuldeten Zweitligisten vor enorme Probleme stellen könnten.

Boldt: "Wollen alle aus dieser Liga raus"

Nach dem abermals verpassten Bundesliga-Aufstieg - der HSV scheiterte in der Relegation an Hertha BSC - ist die Zielsetzung der Verantwortlichen vor der fünften Zweitliga-Serie erneut die Erstliga-Rückkehr. "Eine schlagkräftige Truppe wird die Herausforderung annehmen, aufsteigen zu wollen. Wir wollen alle aus dieser Liga raus", sagte Sportvorstand Jonas Boldt.

